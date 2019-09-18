TÜBİTAK KPSS'siz Önlisans ve Lisans Mezunu Proje Personeli Alıyor! İşte Başvuru Şartları...

TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Enstitüsü tarafından yayınlanan ilan ile 28 Proje Personeli (Araştırmacı - Teknisyen) alınacağı açıklandı. İşte başvuru şartları ve başvuru tarihleri...

Yayınlanan ilanda "TÜBİTAK UZAY TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ (UZAY) BÜNYESİNDE GÖREV YAPMAK ÜZERE PROJE PERSONELİ (ARAŞTIRMACI - TEKNİSYEN) ALINACAKTIR." ifadelerine yer verildi.

*NOT: Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumumuz internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Devlet Personel Başkanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer almaktadır. İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir.

TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü TUBİTAK UZAY ODTÜ Yerleşkesi 06800 Ankara E-Posta: uzay.insan.kaynaklari.birimi@tubitak.gov.tr Telefon: 0312 210 13 10 /1637-1638-1235

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