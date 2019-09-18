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TÜBİTAK KPSS'siz Önlisans ve Lisans Mezunu Proje Personeli Alıyor! İşte Başvuru Şartları...

TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Enstitüsü tarafından yayınlanan ilan ile 28 Proje Personeli (Araştırmacı - Teknisyen) alınacağı açıklandı. İşte başvuru şartları ve başvuru tarihleri...

TÜBİTAK KPSS'siz Önlisans ve Lisans Mezunu Proje Personeli Alıyor! İşte Başvuru Şartları...

TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Enstitüsü tarafından yayınlanan ilan ile 28 Proje Personeli (Araştırmacı - Teknisyen) alınacağı açıklandı. İşte başvuru şartları ve başvuru tarihleri...

18 Eylül 2019 Çarşamba 18:27
TÜBİTAK KPSS'siz Önlisans ve Lisans Mezunu Proje Personeli Alıyor! İşte Başvuru Şartları...

TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Enstitüsü tarafından yayınlanan ilan ile 28 Proje Personeli (Araştırmacı - Teknisyen) alınacağı açıklandı. İşte başvuru şartları ve başvuru tarihleri...

Yayınlanan ilanda "TÜBİTAK UZAY TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ (UZAY) BÜNYESİNDE GÖREV YAPMAK ÜZERE PROJE PERSONELİ (ARAŞTIRMACI - TEKNİSYEN) ALINACAKTIR." ifadelerine yer verildi.

*NOT: Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumumuz internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Devlet Personel Başkanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer almaktadır. İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir.

TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü TUBİTAK UZAY ODTÜ Yerleşkesi 06800 Ankara E-Posta: uzay.insan.kaynaklari.birimi@tubitak.gov.tr Telefon: 0312 210 13 10 /1637-1638-1235

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