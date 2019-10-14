TÜBİTAK KPSS'siz Önlisans Mezunu Memur Alıyor! İşte Başvuru Şartları...

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinde görevlendirmek üzere Teknisyen alacak. İşte başvuru şartları ve detaylar...





• T.C. vatandaşı olmak.

• Askerlikle ilişiği bulunmamak.

• Güvenlik soruşturması engeli bulunmamak.

• Kamu haklarından yasaklanmamış ve devlet memuru olmasına engel bir suç kaydına sahip olmamak.

• Vardiyalı çalışma ve gece çalışması yapmaya engel bir durumu olmamak.

• En az 3 yıl Sivil Savunma Personeli olarak çalışmış olmak ve istenilen deneyime sahip olduğunu çalışılan işyerleri ve SGK'dan alınacak belgeyle ibraz etmek.

• İtfaiye aracını kullanabilmek için E (Eski) / C (Yeni) Sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak.

• Microsoft Ofis Programlarını kullanıyor olmak.

• İşe alınacak personelin Kocaeli’nin Gebze veya Darıca İlçesinde ikamet etmesi istenecektir.

*NOT: Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumumuz internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr) ve Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) web sayfasında yayımlanmakta olup, iş başvuruları da İŞKUR'un web sayfası (https://esube.iskur.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi

Adres: Dr. Zeki Acar Cad. No:1 41470 Gebze/KOCAELİ

E-Posta: mam.ik@tubitak.gov.tr

Telefon: 0262 677 21 72 - 0262 677 21 73