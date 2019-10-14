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TÜBİTAK KPSS'siz Önlisans Mezunu Memur Alıyor! İşte Başvuru Şartları...

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinde görevlendirmek üzere Teknisyen alacak. İşte başvuru şartları ve detaylar...

TÜBİTAK KPSS'siz Önlisans Mezunu Memur Alıyor! İşte Başvuru Şartları...

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinde görevlendirmek üzere Teknisyen alacak. İşte başvuru şartları ve detaylar...

14 Ekim 2019 Pazartesi 11:59
TÜBİTAK KPSS'siz Önlisans Mezunu Memur Alıyor! İşte Başvuru Şartları...

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinde görevlendirmek üzere Teknisyen alacak. İşte başvuru şartları ve detaylar...


 

• T.C. vatandaşı olmak.
• Askerlikle ilişiği bulunmamak.
• Güvenlik soruşturması engeli bulunmamak.
• Kamu haklarından yasaklanmamış ve devlet memuru olmasına engel bir suç kaydına sahip olmamak.
• Vardiyalı çalışma ve gece çalışması yapmaya engel bir durumu olmamak.
• En az 3 yıl Sivil Savunma Personeli olarak çalışmış olmak ve istenilen deneyime sahip olduğunu çalışılan işyerleri ve SGK'dan alınacak belgeyle ibraz etmek.
• İtfaiye aracını kullanabilmek için E (Eski) / C (Yeni) Sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak.
• Microsoft Ofis Programlarını kullanıyor olmak.
• İşe alınacak personelin Kocaeli’nin Gebze veya Darıca İlçesinde ikamet etmesi istenecektir.

*NOT: Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumumuz internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr) ve Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) web sayfasında yayımlanmakta olup, iş başvuruları da İŞKUR'un web sayfası (https://esube.iskur.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi
Adres: Dr. Zeki Acar Cad. No:1 41470 Gebze/KOCAELİ
E-Posta: mam.ik@tubitak.gov.tr
Telefon: 0262 677 21 72 - 0262 677 21 73

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