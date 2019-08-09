TÜBİTAK KPSS'siz Memur Alımı Yapıyor! İşte Başvuru Şartları!

TÜBİTAK Başkanlığı tarfaından Resmi Gazete aracılığı ile bir ilan yayımlanarak KPSS şartsız kamu personeli alımı yapılacağı ifade edildi. Söz konusu kamu personeli alımı TÜBİTAK TÜRKİYE SANAYİ SEVK VE İDARE ENSTİTÜSÜ (TÜSSİDE) bünyesinde gerçekleştirilecek.

BAŞVURU DETAYLARI

İlana başvuru yapacak olan adaylar başvurularını (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) web adresi üzerinden yapacaklardır. Ayrıca söz konusu ialana başvurular 9 Ağustos 2019 tarihinde başladı ve 30 Ağustos 2019 tarihinde sona erecektir.

GENEL ŞARTLAR

Yayımlanan ilanda Ar Ge Araştırmacı kadrolarında personel alımı yapılacağı ifade edildi. Bu kadrolarda adaylarda aranan şartlar şöyle belirtildi:

2 ARAŞTIRMACI ALIMI:

Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, İşletme, Matematik Mühendisliği, İktisat, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, Ekonometri, Finansal Ekonometri, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Pazarlama, Uluslararası Finans, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler veya Küresel ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinden birini bitirmiş olmak

4 ARAŞTIRMACI ALIMI:

Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, İşletme, İktisat, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, Ekonometri, Finansal Ekonometri veya Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

3 ARAŞTIRMACI ALIMI:

Lisans Bölümleri Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Matematik, Matematik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Ekonometri, Finansal Ekonometri, İstatistik veya İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri bölümlerinden birini bitirmiş olmak

1 ARAŞTIRMACI ALIMI:

Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, İşletme, İktisat, Ekonomi veya Ekonomi ve Finans bölümlerinden birini bitirmiş olmak

1 AR-GE PERSONELİ ALIMI:

Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Matematik Mühendisliği veya Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak

13 AR-GE PERSONELİ ( ARAŞTIRMACI ) ALIMI:

Mühendislik Bölümleri, Yönetim Bilişim Sistemleri, İşletme, İktisat, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, Ekonometri, Finansal Ekonometri, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Pazarlama, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Finans, Matematik, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri veya Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

1 AR-GE PERSONELİ ALIMI:

Eğitim Fakültesi Bölümleri, Psikoloji, Sosyoloji veya İşletme bölümlerinden birini bitirmiş olmak

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