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TÜBİTAK KPSS'siz 85 Kadrolu Memur Alımı İlanı DPB'de Yayımlandı

TÜBİTAK KPSS şartı olmadan kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. Az önce DPB'de yayımlanan ilanda toplamda 85 kadrolu kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi.

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TÜBİTAK KPSS'siz 85 Kadrolu Memur Alımı İlanı DPB'de Yayımlandı

TÜBİTAK KPSS şartı olmadan kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. Az önce DPB'de yayımlanan ilanda toplamda 85 kadrolu kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi.

29 Haziran 2018 Cuma 10:18
TÜBİTAK KPSS'siz 85 Kadrolu Memur Alımı İlanı DPB'de Yayımlandı

TÜBİTAK KPSS şartı olmadan kamu personeli alımı için ilan yayımladı.

Devlet Personel Başkanlığı resmi sitesi aracılığıyla yayımlanan ilanda TÜBİTAK, BİLGEM YTE ve BİLGEM UEKAE bünyesinde istihdam etmek üzere KPSS Puan şartı olmadan personel alımı yapacağını duyurdu.

Yayımlanan ilanda Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü bünyesinde istihdam etmek üzere 10, Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü bünyesinde istihdam etmek üzere 75 olmak üzere toplamda 85 personel alımı yapılacağına yer verildi.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

Aşağıdaki şartları sağlıyor olmak.

ÖZEL ŞARTLAR

TÜBİTAK personel alımı ilk ilanı detayları için TIKLAYIN  ikinci ilanı için TIKLAYIN

BAŞVURU

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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