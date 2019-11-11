TÜBİTAK KPSS şartsız personel alımı yapıyor! 2019 TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları neler?

TÜBİTAK KPSS şartsız personel alımı yapıyor. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından yapılan açıklamaya göre, İŞKUR aracılığıyla yapılacak alımlara ilişkin başvuru şartları belirlendi. KPSS şartı olmaksızın gerçekleştirilecek alımlar hangi kadrolara yapılacak? 2019 TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları neler? İşte konu ile ilgili merak edilen her şey...

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvuru işlemleri, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile yapılacak. Başvuru yapmak isteyen adaylar, https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresi üzerinden "İŞYERİ ÜNAVI" kısmına gelerek TÜBİTAK yazdıktan ilgili ilanlara ulaşabilecekler.

BAŞVURU İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYIN

KPSS ŞARTI ARANMIYOR!

TÜBİTAK'ın İŞKUR aracılığı ile yapacağı personel alımında KPSS puan şartı aranmıyor. Ancak adayların ÖSYM tarafından yapılmış olan Kamu personeli Seçme Sınavına katılmış olmaları gerekmektedir.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Türkiye Vatandaşı olmak,

Kamu haklarından yasaklanmamış ve devlet memuru olmasına engel bir suç kaydına sahip olmamak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

Ekip çalışmasına yatkın olmak.

Organizasyon ve planlama becerisine sahip olmak

Yoğun telefon, randevu ve e-posta trafiğini yönetebilmek

İletişim becerisi ve insan ilişkileri güçlü, diksiyonu düzgün olmak,

Sorumluluk sahibi ve dikkatli olmak.

Yoğun iş ortamına uyum sağlayabilmek ve yönetebilmek

Bilgisayar ofis programlarını (oulook, word, excel vb.) kullanabilmek.

18 yaşını tamamlamış olmak

ALIMLAR HANGİ KADROLARA YAPILACAK?

TÜBİTAK UME 1 Engelli Büro Memuru ve 2 Yolcu taşıma şoförü alacak. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi 1 Şoför, 1 Büro Memuru, 1 Engelli Büro Memuru alacak. TÜBİTAK Kamu Grubuna ise Engelli olarak 1 Genel Evrak Dağıtıcısı ve 2 Büro memuru alımı yapılacak.

TÜBİTAK 13 PERSONEL İLANI DAHA YAYINLANDI

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) ile Bursa Test ve Analiz Laboratuvarı (BUTAL) bünyesinde görev yapmak üzere 1 iş yeri hekimi ve 3 araştırmacı uzman personel alınacak.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Marmara Araştırma Merkezi (MAM), Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY) ve Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) bünyesinde görev yapmak üzere 4 memur, 1 büro memuru, 3 şoför ve 1 dağıtıcı alınacak.