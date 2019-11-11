Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 14°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
102687
ALTIN
272.488
DOLAR
5.7807
STERLIN
7.3989
EURO
6.3723
Suriyeliler askere mi alınacak ?
Ağır engelli çocuğu bulunan sigortalı anneler erken emekli olur!
CHP'li Barut: 30 Aydır Atamalar Neden Yapılmıyor?
TÜBİTAK KPSS şartsız personel alımı yapıyor! 2019 TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları neler?
Askeri Araç Devrildi! Çok Sayıda Askerimiz Yaralı!

TÜBİTAK KPSS şartsız personel alımı yapıyor! 2019 TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları neler?

TÜBİTAK tarafından İŞKUR aracılığıyla personel alımı yapılacak. KPSS şartsız alım yapılacağını duyuran TÜBİTAK, yayınladığı ilanda en az lise mezunu adaylar için başvuruların gerçekleştirileceğini bildirdi. Peki, İŞKUR TÜBİTAK personel alımı başvuru şartlaro neler? Alımlar hangi kadrolara yapılacak? İşte detaylar...

TÜBİTAK KPSS şartsız personel alımı yapıyor! 2019 TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları neler?

TÜBİTAK tarafından İŞKUR aracılığıyla personel alımı yapılacak. KPSS şartsız alım yapılacağını duyuran TÜBİTAK, yayınladığı ilanda en az lise mezunu adaylar için başvuruların gerçekleştirileceğini bildirdi. Peki, İŞKUR TÜBİTAK personel alımı başvuru şartlaro neler? Alımlar hangi kadrolara yapılacak? İşte detaylar...

11 Kasım 2019 Pazartesi 09:47
TÜBİTAK KPSS şartsız personel alımı yapıyor! 2019 TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları neler?

TÜBİTAK KPSS şartsız personel alımı yapıyor. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından yapılan açıklamaya göre, İŞKUR aracılığıyla yapılacak alımlara ilişkin başvuru şartları belirlendi. KPSS şartı olmaksızın gerçekleştirilecek alımlar hangi kadrolara yapılacak? 2019 TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları neler? İşte konu ile ilgili merak edilen her şey...

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvuru işlemleri, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile yapılacak. Başvuru yapmak isteyen adaylar, https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresi üzerinden "İŞYERİ ÜNAVI" kısmına gelerek TÜBİTAK yazdıktan ilgili ilanlara ulaşabilecekler.

BAŞVURU İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYIN

KPSS ŞARTI ARANMIYOR!

TÜBİTAK'ın İŞKUR aracılığı ile yapacağı personel alımında KPSS puan şartı aranmıyor. Ancak adayların ÖSYM tarafından yapılmış olan Kamu personeli Seçme Sınavına katılmış olmaları gerekmektedir.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

  • Türkiye Vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından yasaklanmamış ve devlet memuru olmasına engel bir suç kaydına sahip olmamak.
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.
  • Ekip çalışmasına yatkın olmak.
  • Organizasyon ve planlama becerisine sahip olmak
  • Yoğun telefon, randevu ve e-posta trafiğini yönetebilmek
  • İletişim becerisi ve insan ilişkileri güçlü, diksiyonu düzgün olmak,
  • Sorumluluk sahibi ve dikkatli olmak.
  • Yoğun iş ortamına uyum sağlayabilmek ve yönetebilmek
  • Bilgisayar ofis programlarını (oulook, word, excel vb.) kullanabilmek.
  • 18 yaşını tamamlamış olmak

ALIMLAR HANGİ KADROLARA YAPILACAK?

TÜBİTAK UME 1 Engelli Büro Memuru ve 2 Yolcu taşıma şoförü alacak. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi 1 Şoför, 1 Büro Memuru, 1 Engelli Büro Memuru alacak. TÜBİTAK Kamu Grubuna ise Engelli olarak 1 Genel Evrak Dağıtıcısı ve 2 Büro memuru alımı yapılacak.

TÜBİTAK 13 PERSONEL İLANI DAHA YAYINLANDI

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) ile Bursa Test ve Analiz Laboratuvarı (BUTAL) bünyesinde görev yapmak üzere 1 iş yeri hekimi ve 3 araştırmacı uzman personel alınacak.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Marmara Araştırma Merkezi (MAM), Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY) ve Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) bünyesinde görev yapmak üzere 4 memur, 1 büro memuru, 3 şoför ve 1 dağıtıcı alınacak.

Anahtar Kelimeler:
tübitak kpss şartsız personel alımı yapıyor 2019 tübitak personel alımı başvuru şartları neler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
5 ile 7 bin lira maaşla KPSS'siz personel alınacak! İşte başvuru şartları
5 ile 7 bin lira maaşla KPSS'siz personel alınacak! İşte başvuru şartları
Kamuya Önlisans Mezunu KPSS'siz 203 Personel Alınıyor! İşte Detaylar...
Kamuya Önlisans Mezunu KPSS'siz 203 Personel Alınıyor! İşte Detaylar...
Kamuya sınavsız 700'den fazla personel alınacak
Kamuya sınavsız 700'den fazla personel alınacak

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim