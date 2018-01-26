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TÜBİTAK KPSS Şartsız Kamu Personeli Alım İlanı DPB'de Yayımlandı

TÜBİTAK kamu personeli alım ilanı Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla yayımlandı. Yayımlanan ilanda KPSS şartı aranmadan personel alımı yapılacağı açıklandı. PEki ilana kimler başvurabilir? Başvuru şartları nelerdir? Başvurular nasıl yapılacak?

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TÜBİTAK KPSS Şartsız Kamu Personeli Alım İlanı DPB'de Yayımlandı

TÜBİTAK kamu personeli alım ilanı Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla yayımlandı. Yayımlanan ilanda KPSS şartı aranmadan personel alımı yapılacağı açıklandı. PEki ilana kimler başvurabilir? Başvuru şartları nelerdir? Başvurular nasıl yapılacak?

26 Ocak 2018 Cuma 16:21
TÜBİTAK KPSS Şartsız Kamu Personeli Alım İlanı DPB'de Yayımlandı

TÜBİTAK personel alım ilanı Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sayfası üzerinden yayımlandı.

TÜBİTAK Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından DPB'de yayımlanan duyuruda, kurum bünyesinde boş bulunan bazı pozisyonlara KPSS şartsız personel alımı yapılacağı açıklandı. Yayımlanan ilanda Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı Pozisyonlarında istihdam etmek üzere farklı şartlar aranarak toplam 15 personel alımı yapılacağı açıklandı.

Başvuru Şartları

# Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

# Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.

# Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

# Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

Başvuru

İlana başvuru yapacak adayların “www.tubitak.gov.tr” adresindeki iş başvuru sistemine kayıt yapması gerekmektedir. İlana başvurular bu adres üzerinden alınmaktadır.

Başvuru yapacak adayların aşağıdaki evrakları da sisteme yüklemesi gerekmektedir. Son başvuru 16 Şubat.

Mezuniyet Şartı

Adayların Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Kontrol Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği,  İşletme veya İktisat bölümlerinden mezun olması gerekmektedir.

Başvuru özel şartlarına gitmek için TIKLAYIN

Memur ve personel alım ilanlarından haberdar olmak için;

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