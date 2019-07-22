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TÜBİTAK'a KPSS'siz Koruma Memuru Alınıyor!

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI (TÜBİTAK)'ta görevlendirilmek üzere en az önlisans mezunu 5 adet koruma memuru alınacağı açıklandı. Alınacak koruma memurları Ankara tÜBİTAK başkanlığı'nda görevlendirilecek. İşte başvuru şartları...

TÜBİTAK'a KPSS'siz Koruma Memuru Alınıyor!

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI (TÜBİTAK)'ta görevlendirilmek üzere en az önlisans mezunu 5 adet koruma memuru alınacağı açıklandı. Alınacak koruma memurları Ankara tÜBİTAK başkanlığı'nda görevlendirilecek. İşte başvuru şartları...

22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:51
TÜBİTAK'a KPSS'siz Koruma Memuru Alınıyor!

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI (TÜBİTAK)'ta görevlendirilmek üzere en az önlisans mezunu 5 adet koruma memuru alınacağı açıklandı. Alınacak koruma memurları Ankara tÜBİTAK başkanlığı'nda görevlendirilecek. İşte başvuru şartları...
 

SON BAŞVURU TARİHİ: 26.07.2019

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

1. T.C. Vatandaşı olmak.
2. Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.
3. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.
4. Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Belgesine Sahibi olmak.
5. Vardiyalı çalışma ve gece çalışması yapmaya engel bir durumu olmamak.
6. İşe alınacak Özel Güvenlik Görevlisinin Ankara ilinde ikamet etmesi istenecektir.
7.En az Önlisans mezunu olmak,

*NOT: Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Türkiye iş Kurumlunun (İŞKUR) web sayfasında yayımlanmakta olup,
iş başvuruları da bu sayfa (https://esube.iskur.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir.

TÜBİTAK Başkanlık İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı

Adres: Tunus Caddesi No:80 06100 Kavaklıdere Ankara
E-Posta: insan.kaynaklari@tubitak.gov.tr
Telefon: 0312 298 17 32

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