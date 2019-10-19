TTK KPSS'siz Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları...

İş arayanların merakla beklediği daimi işçi alım ilanı Türkiye Taşkömürü Kurumu tarafından yayınlandı. Resmi Gazete’de yayımlanan daimi işçi alım ilanında ilana başvuru yapacak adaylarda aranacak şartlarda aktarıldı.

KPSS ŞARTSIZ EN AZ LİSE MEZUNU İŞÇİ ALIM İLANI YAYINLANDI

TTK tarafından yayınlanan duyuruda, “ 2019 yılı Genel Yatırım ve Finansman Programı çerçevesinde, Kurumumuzun yerüstü işyerlerinde 4857 sayılı İş Kanununa tabi daimi işçi statüsünde çalıştırılmak üzere aşağıda belirtilen meslek ve eğitim durumlarına ve "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre, Zonguldak İş Kurumu aracılığı ile toplam 30 nitelikli eleman alımı yapılacaktır.” İfadeleri kullanıldı.

PRATİK UYGULAMA VE SÖZLÜ SINAV YAPILACAK

Ayrıca ilan duyurusunda, “Talebimize istinaden Zonguldak İş Kurumunca 21.10.2019 tarihinde 5 günlük ilana çıkılacak olup, ilan bitimi sonucunda başvuran adaylar arasından işe alınacak işçileri tespit etmek amacıyla Pratik Uygulama ve Sözlü Sınav yapılacaktır.” Denildi.