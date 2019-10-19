Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 10°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
98415
ALTIN
277.449
DOLAR
5.7824
STERLIN
7.5029
EURO
6.4409

TTK KPSS'siz Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları...

Türkiye Taşkömürü Kurumu tarafından 30 nitelikli işçi alımı duyurusu yayımlandı. Yayımlanan duyuruda başvuracak adaylarda arana şartlarda açıklandı.

TTK KPSS'siz Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları...

Türkiye Taşkömürü Kurumu tarafından 30 nitelikli işçi alımı duyurusu yayımlandı. Yayımlanan duyuruda başvuracak adaylarda arana şartlarda açıklandı.

19 Ekim 2019 Cumartesi 23:19
TTK KPSS'siz Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları...

İş arayanların merakla beklediği daimi işçi alım ilanı Türkiye Taşkömürü Kurumu tarafından yayınlandı. Resmi Gazete’de yayımlanan daimi işçi alım ilanında ilana başvuru yapacak adaylarda aranacak şartlarda aktarıldı.

KPSS ŞARTSIZ EN AZ LİSE MEZUNU İŞÇİ ALIM İLANI YAYINLANDI

TTK tarafından yayınlanan duyuruda, “ 2019 yılı Genel Yatırım ve Finansman Programı çerçevesinde, Kurumumuzun yerüstü işyerlerinde 4857 sayılı İş Kanununa tabi daimi işçi statüsünde çalıştırılmak üzere aşağıda belirtilen meslek ve eğitim durumlarına ve "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre, Zonguldak İş Kurumu aracılığı ile toplam 30 nitelikli eleman alımı yapılacaktır.” İfadeleri kullanıldı.

PRATİK UYGULAMA VE SÖZLÜ SINAV YAPILACAK

Ayrıca ilan duyurusunda, “Talebimize istinaden Zonguldak İş Kurumunca 21.10.2019 tarihinde 5 günlük ilana çıkılacak olup, ilan bitimi sonucunda başvuran adaylar arasından işe alınacak işçileri tespit etmek amacıyla Pratik Uygulama ve Sözlü Sınav yapılacaktır.” Denildi.

Anahtar Kelimeler:
ttk kpss personel alıyor işte başvuru şartları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KPSS Şartsız Yüzlerce Memur Alınıyor! İşte Başvuru Şartları...
KPSS Şartsız Yüzlerce Memur Alınıyor! İşte Başvuru Şartları...
En Az Lise Mezunu KPSS şartsız Kızılay Personel Alımı ilanı yayınladı! Başvuru şartları neler?
En Az Lise Mezunu KPSS şartsız Kızılay Personel Alımı ilanı yayınladı! Başvuru şartları neler?
TÜBİTAK KPSS'siz Önlisans Mezunu Memur Alıyor! İşte Başvuru Şartları...
TÜBİTAK KPSS'siz Önlisans Mezunu Memur Alıyor! İşte Başvuru Şartları...

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim
    Verification: 1ba45668fa4004d3