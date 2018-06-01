THY Yüksek Maaşla Tecrübesiz Personel Alımı Yapıyor

Türk Hava Yolları en az önlisans mezunu pilot alımı yapıyor.

Türk ava Yolları tarafından yayımlanan ilanda yetiştirmek üzere 2. pilot alımı yapılacağı bildirildi.İnsan kaynakları tarafından yayımlanan ilanda alınacak personellerin tecrübesiz olacağına ve THY tarafından verilecek eğitimle pilot olarak yetiştirileceğine yer verildi

BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak,

En az önlisans derecesi mezunu (örgün veya açık öğretim) olmak,

01.01.1983 tarihinden sonra doğmuş olmak,

Boy uzunluğunun 157 cm’den kısa, 195 cm’den uzun olmaması ve beden-kitle endeksine (20-30 aralığında) uygun olmak,

Askerlik hizmetini tamamlamış veya eğitim başlangıç tarihi itibari ile en az 2 yıl tecil ettirebilmeyi taahhüt etmek,

Adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak,

Daha önce THY A.O. veya diğer kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmış olmamak,

Daha önce THY A.O. ve THY A.O.‘ nun iştirak şirketlerinden fesih yoluyla ayrılmış olmamak.

Yabancı Dil (İngilizce) Şartı

Başvuru tarihi itibariyle son 2 yıl içinde aşağıda belirtilen İngilizce dil sınavlarının birinden istenen minimum puanı belgelemek, TOEFL (IBT) : 60 (speaking : min.18) IELTS : 6 (speaking : min.6)



En az lisans düzeyinde mezun olarak ilana başvuran ve dil belgesini başvuru aşamasında temin edemeyen adaylara, THY A.O tarafından yapılacak dil sınavında başarılı olmaları koşuluyla, Kurul mülakatı süreci öncesine kadar dil belgesini tamamlamaları için süre tanınacaktır. Önlisans mezunu olarak sürece başvuruda bulunan adayların dil belgelerini başvuru esnasında beyan etmeleri gerekmektedir. Önlisans mezunu adaylara dil belgesini tamamlamaları için ek süre tanınmayacaktır.

BAŞVURU

THY personel alımı başvuruları aşağıdaki adrs üzerinden alınmaktadır. Bağlantı adresini kopyalayarak yeni sekmede açın. Açılan sayfanın en altında bulunan kısmındaki başvuru formunu tıklayıp başvurunuzu yapın.

https://goo.gl/bHmUwr

THY MAAŞLARA ZAM YAPTI

THY bugün yaptığı açıklamada personel maaşlarına zam yaptığını ve kokpit ekibindeki personellerin maaşının 32 bin TL'nin üzerine çıktığını belirtti.

KPSSCAFE.COM.TR |ANKARA