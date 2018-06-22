THY Yeni Mezun ve Tecrübeli Personel Alımı Yapıyor

Türk Hava Yolları yeni mezun olan adaylar arasından personel alımı yapacağını duyurdu.

THY resmi sayfası İnsan Kaynaklar kısmından yayımlanan ilanda kurum, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere yeni mezun ya da tecrübeli personel alımı yapacağını duyurdu. Türk Hava Yolları ile Kariyerinde TaKe-off İçin Hazır Mısın? başlığı ile yayımlanan ilanda Havacılık sektörünün rekabetçi, hızlı gelişen, eğlenceli dünyasının kapılarını aralayacak, Türk Hava Yolları’nda yeni işine ilk adımı atabilmeni sağlayacak, fırsatlar paketi sunan bir yetenek programı kapsamında personel alımı yapılacağına yer verildi.

BAŞVURU ŞARTLARI

Perosnel alımı için başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıyor olması gerkemektedir.

01.01.1993 ve sonrası doğumlu olan, (Yüksek Lisans öğrencileri için 01.01.1991 ve sonrası)

Üniversitelerin 4. sınıf lisans veya yüksek lisans öğrencileri,

Yeni mezun ya da iş hayatında en fazla 1 yıl tecrübesi olanlar,

İyi derecede İngilizce bilenler,

Gelişimine önem veren, yeni ve uygulanabilir fikirler üretebilen, ekip içinde uyumlu olan herkes başvurabilir.

ÇALIŞMA ALANLARI

THY TaKe off programları kapsamında alacağı personeller ile ilgili şu ifadelere yer verildi: "Türkiye’nin bayrak taşıyıcı firması olan Türk Hava Yolları TaKe-off programıyla kariyerine başlamak isteyenlere birbirinden farklı alanlarda çalışma imkânı sunuyor. İşte, TaKe-off yapabileceğin alanlar;

İnsan Kaynakları ve Destek Üniteleri,

Pazarlama ve Satış,

Satınalma,

Planlama,

Operasyon,

Yatırım ve Teknoloji,

Kurumsal Gelişim ve Bilgi Teknolojileri,

Kargo"

BAŞVURU

THY personel alımı başvurular internet üzerinden alınmaktadır. Yukarıda yazan şartları taşıyan adaylar aşağıdaki bağlantı adresine başvuru yapabilir.

https://www.tktake-off.com/

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