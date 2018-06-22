Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

THY Yeni Mezun ve Tecrübeli Personel Alımı Yapıyor

Türk Hava Yolları, yeni mezun olan ve belirtilen alanlarda tecrübeli olan adaylar arasından personel alımı yapacağını duyurdu. İlanın başvuru şartları ve başvuru ekranı haberimizde.

banner396

THY Yeni Mezun ve Tecrübeli Personel Alımı Yapıyor

Türk Hava Yolları, yeni mezun olan ve belirtilen alanlarda tecrübeli olan adaylar arasından personel alımı yapacağını duyurdu. İlanın başvuru şartları ve başvuru ekranı haberimizde.

22 Haziran 2018 Cuma 16:04
THY Yeni Mezun ve Tecrübeli Personel Alımı Yapıyor

Türk Hava Yolları yeni mezun olan adaylar arasından personel alımı yapacağını duyurdu.

THY resmi sayfası İnsan Kaynaklar kısmından yayımlanan ilanda kurum, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere yeni mezun ya da tecrübeli personel alımı yapacağını duyurdu. Türk Hava Yolları ile Kariyerinde TaKe-off İçin Hazır Mısın? başlığı ile yayımlanan ilanda Havacılık sektörünün rekabetçi, hızlı gelişen, eğlenceli dünyasının kapılarını aralayacak, Türk Hava Yolları’nda yeni işine ilk adımı atabilmeni sağlayacak, fırsatlar paketi sunan bir yetenek programı kapsamında personel alımı yapılacağına yer verildi. 

BAŞVURU ŞARTLARI

Perosnel alımı için başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıyor olması gerkemektedir.

  • 01.01.1993 ve sonrası doğumlu olan, (Yüksek Lisans öğrencileri için 01.01.1991 ve sonrası)
  • Üniversitelerin 4. sınıf lisans veya yüksek lisans öğrencileri,
  • Yeni mezun ya da iş hayatında en fazla 1 yıl tecrübesi olanlar,
  • İyi derecede İngilizce bilenler,
  • Gelişimine önem veren, yeni ve uygulanabilir fikirler üretebilen, ekip içinde uyumlu olan herkes başvurabilir.

ÇALIŞMA ALANLARI

THY TaKe off programları kapsamında alacağı personeller ile ilgili şu ifadelere yer verildi: "Türkiye’nin bayrak taşıyıcı firması olan Türk Hava Yolları TaKe-off programıyla kariyerine başlamak isteyenlere birbirinden farklı alanlarda çalışma imkânı sunuyor. İşte, TaKe-off yapabileceğin alanlar;

  • İnsan Kaynakları ve Destek Üniteleri, 
  • Pazarlama ve Satış, 
  • Satınalma, 
  • Planlama, 
  • Operasyon,
  • Yatırım ve Teknoloji, 
  • Kurumsal Gelişim ve Bilgi Teknolojileri, 
  • Kargo"

BAŞVURU

THY personel alımı başvurular internet üzerinden alınmaktadır. Yukarıda yazan şartları taşıyan adaylar aşağıdaki bağlantı adresine başvuru yapabilir.

https://www.tktake-off.com/

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 22.06.2018 16:13
Anahtar Kelimeler:
THY Personel AlımıMemur AlımıKPSSSİZ PERSONEL ALIMI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kayseri Büyükşehir Belediyesi 110 İşçi Alacak (Temizlikçi, Spor Eğitmeni, Danışma)
Kayseri Büyükşehir Belediyesi 110 İşçi Alacak (Temizlikçi, Spor Eğitmeni, Danışma)
KPSS'siz 7 Bin Bekçi Alımında Başvuru Süresi Sona Eriyor! (Bunu Yapanların Başvurusu Geçersiz)
KPSS'siz 7 Bin Bekçi Alımında Başvuru Süresi Sona Eriyor! (Bunu Yapanların Başvurusu Geçersiz)
İlanlar Yayımlandı: BİM 859 Personel Alımı Yapıyor
İlanlar Yayımlandı: BİM 859 Personel Alımı Yapıyor

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim