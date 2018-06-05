THY Yeni İlan Yayımladı: 2 Kadroya Personel Alımı Yapılacak

Türk Hava Yolları tarafından bir ilan yayımlandı.

THY İnsan Kaynakları resmi sayfasında önceki gün yayımlanan ilanda Gelir Yönetimi Başkanlığı’na bağlı ünitelerde boşta bulunan 2 kadroya personel alımı yapılacağı bildirildi. Yayımlanan ilanda alınacak personellerin Gelir Yönetimi ve Fiyatlandırma Uzmanı ve Gelir Yönetimi Operasyon Uzmanı kadrolarında istihdam edileceği belirtildi.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adayların, iki kadro için aşağıdaki şartları taşıyor olması gerekmektedir.

T.C. vatandaşı olmak,

Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak,

01.01.1988 ve sonrası doğumlu olmak,

Daha önce THY A.O. veya diğer kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeni ile ayrılmamış olmak,

İyi derecede İngilizce bilmek (THY A.O. tarafından yapılacak olan İngilizce sınav ve/veya mülakatında başarılı olmak),

Erkek adaylarda askerlik görevini tamamlamış olmak, askerlikten muaf olmak veya en az 2 yıl tecilli olmak tercih sebebidir.

GELİR YÖNETİMİ VE FİYATLANDIRMA UZMANI BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

Eğitim Şartı:

Aşağıdaki bölümlerden lisans derecesinde mezun olmak veya Yüksek Öğretim Kurulu tarafından denkliği onaylanmış yabancı üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak, Endüstri Mühendisliği Endüstri ve Sistem Mühendisliği İşletme Mühendisliği Yönetim Bilişim Sistemleri



Tecrübe Şartı:

Havacılık sektöründe en az 1 yıllık iş tecrübesine sahip olmak, veya

Farklı bir sektörde aşağıdaki alanlardan birinde 1 yıllık iş tecrübesine sahip olmak, Veri madenciliği Fiyatlandırma İstatistiksel analiz

Yukarıdaki iş tecrübelerinden birine sahip olmayan adaylar için; Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Yöneylem Araştırması, Endüstri ve Sistem Mühendisliği bölümlerinden birinde tez konusu aşağıdaki alanlardan birini içeren yüksek lisans ve/veya doktora yapmış olmak, Büyük Veri Analitiği Fiyatlandırma Teorisi ve Uygulamaları Gelir Yönetimi Teorisi ve Uygulamaları İstatistiksel Tahmin Metodları veya Talep Tahmini Simülasyon



GELİR YÖNETİMİ OPERASYON UZMANI

Eğitim Şartı:

Üniversitelerin Mühendislik veya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden lisans mezunu olmak; veya Yüksek Öğretim Kurulu tarafından denkliği onaylanmış yabancı üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

Tecrübe Şartı:

Havacılık sektöründe en az 2 yıllık iş tecrübesine sahip olmak, veya

Amadeus, Galileo, Sabre, Troya sistemlerinden en az birinin sertifikasına sahip olmak,

BAŞVURU

THY personel alımı başvuruları internet üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki bağlantı adresini yeni sekmede aöması gerekmektedir.

https://www4.thy.com/cv/cvGelirYonetim.jsf

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