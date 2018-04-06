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THY Tecrübesiz Pilot Alımı Hakkında Yeni Açıklama

Türk Hava Yolları tarafından bir son dakika duyurusu yayımlandı. Yayımlanan duyuruda tecrübesiz pilot alımı başvuru sürecinde bazı değişiklikler yapıldı.

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THY Tecrübesiz Pilot Alımı Hakkında Yeni Açıklama

Türk Hava Yolları tarafından bir son dakika duyurusu yayımlandı. Yayımlanan duyuruda tecrübesiz pilot alımı başvuru sürecinde bazı değişiklikler yapıldı.

06 Nisan 2018 Cuma 20:31
THY Tecrübesiz Pilot Alımı Hakkında Yeni Açıklama

Türk Hava Yolları tarafından yapılan son dakika açıklamasında yetiştirmek üzere pilot alımı hakkında önemli bir değişiklik yapıldığı belirtildi.

THY İnsan kaynakları resmi sayfası üzerinden yayımlanan duyuruda tecrübesiz pilot alımı başvuru sürecinde bazı değişiklikler yapıldığına yer verildi. Açıklama şu şekilde;

İşe alım süreçlerimizde gerçekleşen değişiklikleri bilgilerinize sunarız. 

  • Süreç akışında yapılan revize sonrası; kurul mülakatı süreci, CRM değerlendirmesi sonrasında gerçekleştirilecektir. 

Güncel süreç akışı; 

  • İngilizce Sınavı (Dil belgesini başvuru aşamasında beyan edemeyen adaylar katılacaktır) 
    • Aday, ilana başvuru gerçekleştirdiği tarihten itibaren yaklaşık 15 gün sonra sınava davet edilir. 
  • Evrak Kontrol ve Boy-Kilo Ölçümü 
    • Dil belgesi bulunan aday, ilana başvuru gerçekleştirdiği tarihten itibarenyaklaşık 15 gün sonra evrak kontrol ve boy-kilo ölçümüne davet edilir. 
  • DLR-1 Testi (Teknik Yeterliliklerin Değerlendirilmesi) 
    • Evrak kontrolünü başarıyla tamamlayan aday yaklaşık 1 ay içerisinde DLR-1 testine planlanır. 
  • CRM Değerlendirmesi (Kişilik Özellikleri ve Yetkinliklerin Değerlendirilmesi) 
    • DLR-1 sürecini başarıyla tamamlayan aday yaklaşık 1 ay içerisinde CRM değerlendirmesine planlanır. 
  • Kurul Mülakatı 
    • CRM değerlendirmesini başarıyla tamamlayan aday yaklaşık 1 ay içerisinde kurul mülakatına planlanır. 
  • Sağlık Kontrolü (Uçuşa Elverişlilik) 
  • Dil belgesini başvuru aşamasında temin edemeyen adaylarımıza, THY A.O tarafından yapılacak dil sınavında başarılı olmaları koşuluyla, kurul mülakatı öncesine kadar dil belgesini tamamlamaları için süre (başvuru tarihi itibariyle yaklaşık 3 ay) tanınacaktır. 
  • IELTS dil belgesine ait “Akademik” koşulu kaldırılmış olup, “Genel ve Akademik” IELTS kabul edilmektedir. Revize halihazırda sürece devam eden adaylarımızı da kapsamaktadır. 
  • Halihazırda “6 ay” olarak uygulanmakta olan kurul mülakatı re-test süresi “3 ay” olarak revize edilmiştir. 

THY pilot alımı detaylarına gitmek için TIKLAYIN

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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