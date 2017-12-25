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THY Tecrübeli-Tecrübesiz Personel Alım İlanları Yayımlandı

Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı'nın (THY A.O.) resmi kariyer sayfasından geçtiğimiz gün yayımlanan Tecrübeli-Tecrübesiz Bilgi Güvenliği Personeli alımı için başvuru süreci devam ediyor.

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THY Tecrübeli-Tecrübesiz Personel Alım İlanları Yayımlandı

Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı'nın (THY A.O.) resmi kariyer sayfasından geçtiğimiz gün yayımlanan Tecrübeli-Tecrübesiz Bilgi Güvenliği Personeli alımı için başvuru süreci devam ediyor.

25 Aralık 2017 Pazartesi 10:49
THY Tecrübeli-Tecrübesiz Personel Alım İlanları Yayımlandı

THY Tecrübeli-Tecrübesiz Personel Alım İlanları Yayımlandı

Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı'nın (THY A.O.) resmi kariyer sayfasından geçtiğimiz gün yayımlanan Tecrübeli-Tecrübesiz Bilgi Güvenliği Personeli alımı için başvuru süreci devam ediyor.

İLAN 19 ARALIK'TA YAYIMLANMIŞTI

19 Aralık 2017 tarihinde Türk Hava Yollarının kariyer sayfası üzerinden "THY A.O. BT Bilgi Güvenliği Alanında Tecrübeli Çalışma Arkadaşları Arıyor!" , "THY A.O. BT Bilgi Güvenliği Alanında Tecrübesiz Çalışma Arkadaşları Arıyor!" başlıklarıyla yayımlanan ilanlarda, İletişim ve Koordinasyon yeteneğine sahip, araştırmayı öğrenmeyi seven, teknoloji ve yenilikleri takip eden, Siber Güvenlik ve Sızma Testi Uzmanı alımı yapılacağı belirtildi.

Başvurular için gerekli tükm şartlara ve diğer detaylara aşağıdaki bağlantıdan erişilebiliyor. 

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Son Güncelleme: 25.12.2017 11:38
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