THY En Az Lise Mezunu Personel Alımı Yapıyor | KPSS'siz Alımlar

Türk Hava Yolları tarafından bir ilan yayımlandı.

THY resmi sayfası İnsan Kaynakları sistemi üzerinden kamuoyuna yapılan duyurda Türk Hava Yolları, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu adaylara arasından personel alımı yapacağını duyurdu. Simülatör Uçuş Öğretmeni kadrosunda istihdam edilecek personeller, THY'nin göstereceği yeri ana üs olarak kabul edecek ve orada ikamet edecek.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak

01.01.1984 tarihinden önce doğmuş olmak

En az lise ve dengi mezunu olmak (Eğitimini yurt dışında tamamlamış adayların denklik belgesi ibraz etmeleri zorunludur)

Uçuş kusuru veya disiplinsizlik nedeniyle herhangi bir yazılı ceza almamış olmak

Adli sicil ve adli arşiv kaydı bulunmamak

Askerlik hizmetini tamamlamış veya muaf olmak

Tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınmış Sağlık Kurulu Raporu

Ortaklığın göstereceği yeri ana üs olarak kabul edip orada ikamet etmek

BAŞVURU İİN İSTENEN TEKNİK ŞARTLAR

Geçerli SFI/SFE/TRI/TRE sertifikalarından birine sahibi olmak

THY A.O. filosunda bulunan uçak tiplerinin herhangi bir tanesinde en az 3 yıl TRI veya SFI olarak görev yapmak ve yine bu uçak tipinde en az 500 saat simülator eğitimi veya kontrol eğitimi vermiş olmak

YABANCI DİL

En az ICAO Level 5 düzeyinde İngilizce seviyesine sahip olmak (Lisans geçerliliği dolmuş ise eski lisans üzerinde ‘’Level 5’’ ibaresi yer almalı)

BAŞVURU

Türk Hava Yolları personel alımı başvuruları internet üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki bağlantı adresini kopyalayarak yeni sekmede açması gerekmektedir.

https://www4.thy.com/pilot/cvTKSFITR.jsf

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