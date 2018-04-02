Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

THY En Az Lise Mezunu Personel Alımı Yapıyor | KPSS'siz Alımlar

Türk Hava Yolları tarafından yeni bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda THY, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu adaylar arasından personel alımı yapacak.

banner396

THY En Az Lise Mezunu Personel Alımı Yapıyor | KPSS'siz Alımlar

Türk Hava Yolları tarafından yeni bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda THY, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu adaylar arasından personel alımı yapacak.

02 Nisan 2018 Pazartesi 23:51
THY En Az Lise Mezunu Personel Alımı Yapıyor | KPSS'siz Alımlar

Türk Hava Yolları tarafından bir ilan yayımlandı.

THY resmi sayfası İnsan Kaynakları sistemi üzerinden kamuoyuna yapılan duyurda Türk Hava Yolları, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu adaylara arasından personel alımı yapacağını duyurdu. Simülatör Uçuş Öğretmeni kadrosunda istihdam edilecek personeller, THY'nin göstereceği yeri ana üs olarak kabul edecek ve orada ikamet edecek.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak 
  • 01.01.1984 tarihinden önce doğmuş olmak 
  • En az lise ve dengi mezunu olmak (Eğitimini yurt dışında tamamlamış adayların denklik belgesi ibraz etmeleri zorunludur) 
  • Uçuş kusuru veya disiplinsizlik nedeniyle herhangi bir yazılı ceza almamış olmak 
  • Adli sicil ve adli arşiv kaydı bulunmamak 
  • Askerlik hizmetini tamamlamış veya muaf olmak 
  • Tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınmış Sağlık Kurulu Raporu 
  • Ortaklığın göstereceği yeri ana üs olarak kabul edip orada ikamet etmek 

BAŞVURU İİN İSTENEN TEKNİK ŞARTLAR

  • Geçerli SFI/SFE/TRI/TRE sertifikalarından birine sahibi olmak 
  • THY A.O. filosunda bulunan uçak tiplerinin herhangi bir tanesinde en az 3 yıl TRI veya SFI olarak görev yapmak ve yine bu uçak tipinde en az 500 saat simülator eğitimi veya kontrol eğitimi vermiş olmak 

YABANCI DİL

  • En az ICAO Level 5 düzeyinde İngilizce seviyesine sahip olmak (Lisans geçerliliği dolmuş ise eski lisans üzerinde ‘’Level 5’’ ibaresi yer almalı) 

BAŞVURU

Türk Hava Yolları personel alımı başvuruları internet üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki bağlantı adresini kopyalayarak yeni sekmede açması gerekmektedir. 

https://www4.thy.com/pilot/cvTKSFITR.jsf

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
THY Personel AlımıThy IlanThy Iş BaşvuruLise Mezunu Personel Alımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BİM İŞKUR Aracılığıyla 156 Personel Alımı Yapıyor
BİM İŞKUR Aracılığıyla 156 Personel Alımı Yapıyor
THY Yeni Personel Alımı İçin İlan Yayımladı: Başvurular İnternetten
THY Yeni Personel Alımı İçin İlan Yayımladı: Başvurular İnternetten
Dışişleri Bakanlığı KPSS'siz En Az Lise Mezunu Sekreter Alımı Yapıyor
Dışişleri Bakanlığı KPSS'siz En Az Lise Mezunu Sekreter Alımı Yapıyor

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim