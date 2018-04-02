THY En Az Lise Mezunu Personel Alımı Yapıyor | KPSS'siz Alımlar

Türk Hava Yolları tarafından bir ilan yayımlandı.
THY resmi sayfası İnsan Kaynakları sistemi üzerinden kamuoyuna yapılan duyurda Türk Hava Yolları, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu adaylara arasından personel alımı yapacağını duyurdu. Simülatör Uçuş Öğretmeni kadrosunda istihdam edilecek personeller, THY'nin göstereceği yeri ana üs olarak kabul edecek ve orada ikamet edecek.
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak
- 01.01.1984 tarihinden önce doğmuş olmak
- En az lise ve dengi mezunu olmak (Eğitimini yurt dışında tamamlamış adayların denklik belgesi ibraz etmeleri zorunludur)
- Uçuş kusuru veya disiplinsizlik nedeniyle herhangi bir yazılı ceza almamış olmak
- Adli sicil ve adli arşiv kaydı bulunmamak
- Askerlik hizmetini tamamlamış veya muaf olmak
- Tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınmış Sağlık Kurulu Raporu
- Ortaklığın göstereceği yeri ana üs olarak kabul edip orada ikamet etmek
BAŞVURU İİN İSTENEN TEKNİK ŞARTLAR
- Geçerli SFI/SFE/TRI/TRE sertifikalarından birine sahibi olmak
- THY A.O. filosunda bulunan uçak tiplerinin herhangi bir tanesinde en az 3 yıl TRI veya SFI olarak görev yapmak ve yine bu uçak tipinde en az 500 saat simülator eğitimi veya kontrol eğitimi vermiş olmak
YABANCI DİL
- En az ICAO Level 5 düzeyinde İngilizce seviyesine sahip olmak (Lisans geçerliliği dolmuş ise eski lisans üzerinde ‘’Level 5’’ ibaresi yer almalı)
BAŞVURU
Türk Hava Yolları personel alımı başvuruları internet üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki bağlantı adresini kopyalayarak yeni sekmede açması gerekmektedir.
https://www4.thy.com/pilot/cvTKSFITR.jsf
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