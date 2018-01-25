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THY 2018'de 7 Bin Personel Alacağını Açıklamıştı-İlk İlanlar Yayımlandı

Türk Hava Yolları 2018 yılında kendi bünyesine 7 binden fazla personel alımı yapacağını açıklamıştı. 2018'in gelmesi ile birlikte THY personel alım ilanları yayımlanmaya başladı. İşte yayımlanan ilk ilanlar ve personel alımı yapılan kadrolar.

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THY 2018'de 7 Bin Personel Alacağını Açıklamıştı-İlk İlanlar Yayımlandı

Türk Hava Yolları 2018 yılında kendi bünyesine 7 binden fazla personel alımı yapacağını açıklamıştı. 2018'in gelmesi ile birlikte THY personel alım ilanları yayımlanmaya başladı. İşte yayımlanan ilk ilanlar ve personel alımı yapılan kadrolar.

25 Ocak 2018 Perşembe 21:13
THY 2018'de 7 Bin Personel Alacağını Açıklamıştı-İlk İlanlar Yayımlandı

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, 24 Kasım 2017 yılında yaptığı açıklamada 2018'de THY'ye yapılacak personel alımının toplam sayısını söylemişti. Aycı, yaptığı açıklamada THY bünyesine toplamda en az 7 bin personel alımı yapılacağını duyurmuştu.

THY'den gelen bu açıklama sonrası on binlerce işsiz vatandaş, 2018'i beklemeye başladı. 2018'in gelmesi ile birikte THY'nin personel alım ilanları beklenmeye başladı. Türk Hava Yolları bünyesinde çalışmak isteyen vatandaşlar, kabin memurluğu pozisyonu başta olmak üzere birçok pozisyon için THY'nin ilan yayımlamasını bekliyor. THY ise İnsan Kaynakları sayfası üzerinden bazı personel alım ilanları yayımladı.

Devam Eden Personel Alım İlanları

Türk Hava Yolları resmi sayfası üzerinden yapılan açıklamada boşta olan bazı kadrolara personel alımı için başvuruların başladığına yer verildi. İnternet üzerinden alınan başvurular için adayların başvuru formunu eksiksiz olarak doldurması ve müracaatını bu şekilde yapması isteniyor.

THY'den yapılan açıklamada boşta bulunan ve personel alımı için başvuruları alıan kadrolar şu şekilde belirtildi:

  1. İŞ ANALİSTİ 
  2. YAZILIM UZMANI (JAVA) 
  3. MOBIL YAZILIM UZMANI (IOS DEVELOPER) 
  4. MOBİL YAZILIM UZMANI (ANDROID DEVELOPER)
  5. PROJE YÖNETİCİSİ 
  6. BT ALTYAPI VE OPERASYON PERSONELİ 

Yukarıdaki pozisyonlara yapılan personel alımının detayları ve başvuru formuna gitmek için https://goo.gl/svgPGy adresini ziyaret edebilirsiniz.

THY'nin Personel Alım Açıklaması

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada, THY'ye personel alımı ile ilgili şu ifadelere yer vermişti: "2018'e dair istihdam olarak planlamamız şu anda ana kademede yaklaşık 3 bin, iştiraklerle bakıldığında 3 bin 500. Benzeri bir şekilde gitmesi halinde bunun 7 bine çıkacağını öngörüyoruz."

İlanlar Ne Zaman Yayımlanacak?

THY'ye kabin memuru alımı geçtiğimiz Aralık ayı içinde yapılmıştı. Yeni kabin memuru alımının da 1-1,5 ay içinde yayımlanması bekleniyor. Öte yandan diğer ilanların da önümüzdeki ay yayımlanması bekleniyor.

İlanlar Yayımlandığı Anda Haberdar Olun:

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