Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

TAV Havalimanları Personel Alımı Yapıyor-İnternetten Başvuru

TAV Havalimanları tarafından personel alım ilanı yayımlandı. Yayımlanan ilanda İzmir ve Ankara'da bulunan merkezlerde istihdam etmek üzere personel alımı gerçekleştirileceği duyuruldu.

banner396

TAV Havalimanları Personel Alımı Yapıyor-İnternetten Başvuru

TAV Havalimanları tarafından personel alım ilanı yayımlandı. Yayımlanan ilanda İzmir ve Ankara'da bulunan merkezlerde istihdam etmek üzere personel alımı gerçekleştirileceği duyuruldu.

30 Ocak 2018 Salı 11:43
TAV Havalimanları Personel Alımı Yapıyor-İnternetten Başvuru
banner400

TAV Havalimanları, İnsan Kaynakları sayfası üzerinden yayımladığı ilan ile personel alımı yapacağını duyurdu.

İStanbul, Anlara ve İzmir başta olmak üzere birçok İlde faaliyet göstermekte olan TAV Havalimanları, kendi sayfası üzerinden yayımladığı ilanda 2 kadroya personel alımı yapacağını duyurdu. Bu kapsamda TAV, İzmir ve Ankara'da bulunan merkezlerine personel alıyor. İzmir'e satış danışmanı pozisyonu için başvurular kabul edilirken Ankara'ya da genel başvuru niteliğinde CV kabul ediliyor. 

Satış Danışmanı

  • En az Yüksekokul mezunu
  • İngilizce, Rusça, Çince dillerinden birini iyi derecede konuşabilen
  • İnsan ilişkilerinde başarılı, iletişimi kuvvetli, güleryüzlü, özgüveni yüksek
  • Müşterinin dile getirmediği ve/veya farkında olmadığı ihtiyaçlarını çözümleyebilen
  • Ekip arkadaşları ile beraber planlı ve organize şekilde çalışabilen
  • Genel kültür birikimine önem veren ve dış görünümüne özen gösteren
  • Gece/Gündüz Vardiyalı çalışabilece

Genel Başvuru

Bu ilan ATÜ Turizm İşletmeciliği A.Ş. İZMİR bünyesinde Satış ve Ödeme Danışmanı pozisyonu için yayınlanmış bir Genel Başvuru ilanıdır. Bu ilana yapacağınız başvurular aday veritabanımızda kayıt altına alınacak 'açık bir pozisyon' ve 'kişisel niteliklerinize uygun' bir pozisyon söz konusu olduğu takdirde sizinle iletişime geçilecektir. ATÜ'nün İZMİR operasyonunda Satış ve Ödeme Danışmanı pozisyonu için iyi derecede İngilizce bilgisi ve gece/gündüz Vardiyalı Çalışma gerekliliği istendiğini belirtmek isteriz. Şirketimize gösterdiğiniz güven ve ilgiye teşekkür ederiz Saygılarımızla. ATÜ İzmir İnsan Kaynakları

Başvuru

TAV personel alım ilanlarına başvuru yapmak için aşağıdaki bağlantı adresini kopyalayarak yeni sekmede açmanız ve müracaatınızı bu adres üzerinden yapmanız gerekmektedir. Başvurlar sadece internet üzerinden alınmaktadır.

http://www.tav.jobs/tr-TR/acik_pozisyonlar/32/acik_pozisyonlar

Kpsscafe.com.tr  |Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Tav Personel AlımıHavaalanı Personel AlımıKPSSSİZ PERSONEL ALIMILise Mezunu Personel Alımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Boğaziçi Elektrik En Az Lise Mezunu Personel Alıyor-Başvurular İnternetten
Boğaziçi Elektrik En Az Lise Mezunu Personel Alıyor-Başvurular İnternetten
ROKETSAN Farklı Pozisyonlara KPSS Şartsız Personel Alıyor (Lise ve Üniversite Mezunu)
ROKETSAN Farklı Pozisyonlara KPSS Şartsız Personel Alıyor (Lise ve Üniversite Mezunu)
Türk Telekom İki Pozisyona En Az Lise Mezunu Personel Alıyor
Türk Telekom İki Pozisyona En Az Lise Mezunu Personel Alıyor

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim