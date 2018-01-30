TAV Havalimanları Personel Alımı Yapıyor-İnternetten Başvuru

TAV Havalimanları, İnsan Kaynakları sayfası üzerinden yayımladığı ilan ile personel alımı yapacağını duyurdu.

İStanbul, Anlara ve İzmir başta olmak üzere birçok İlde faaliyet göstermekte olan TAV Havalimanları, kendi sayfası üzerinden yayımladığı ilanda 2 kadroya personel alımı yapacağını duyurdu. Bu kapsamda TAV, İzmir ve Ankara'da bulunan merkezlerine personel alıyor. İzmir'e satış danışmanı pozisyonu için başvurular kabul edilirken Ankara'ya da genel başvuru niteliğinde CV kabul ediliyor.

Satış Danışmanı

En az Yüksekokul mezunu

İngilizce, Rusça, Çince dillerinden birini iyi derecede konuşabilen

İnsan ilişkilerinde başarılı, iletişimi kuvvetli, güleryüzlü, özgüveni yüksek

Müşterinin dile getirmediği ve/veya farkında olmadığı ihtiyaçlarını çözümleyebilen

Ekip arkadaşları ile beraber planlı ve organize şekilde çalışabilen

Genel kültür birikimine önem veren ve dış görünümüne özen gösteren

Gece/Gündüz Vardiyalı çalışabilece

Genel Başvuru

Bu ilan ATÜ Turizm İşletmeciliği A.Ş. İZMİR bünyesinde Satış ve Ödeme Danışmanı pozisyonu için yayınlanmış bir Genel Başvuru ilanıdır. Bu ilana yapacağınız başvurular aday veritabanımızda kayıt altına alınacak 'açık bir pozisyon' ve 'kişisel niteliklerinize uygun' bir pozisyon söz konusu olduğu takdirde sizinle iletişime geçilecektir. ATÜ'nün İZMİR operasyonunda Satış ve Ödeme Danışmanı pozisyonu için iyi derecede İngilizce bilgisi ve gece/gündüz Vardiyalı Çalışma gerekliliği istendiğini belirtmek isteriz. Şirketimize gösterdiğiniz güven ve ilgiye teşekkür ederiz Saygılarımızla. ATÜ İzmir İnsan Kaynakları

Başvuru

TAV personel alım ilanlarına başvuru yapmak için aşağıdaki bağlantı adresini kopyalayarak yeni sekmede açmanız ve müracaatınızı bu adres üzerinden yapmanız gerekmektedir. Başvurlar sadece internet üzerinden alınmaktadır.

http://www.tav.jobs/tr-TR/acik_pozisyonlar/32/acik_pozisyonlar

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