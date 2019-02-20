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Süleyman Demirel Üniversitesi KPSS'siz İşçi Alımı Yapıyor!

Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından yayınlanan ilan ile 20 sürekli işçi alınacağı açıklandı. Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü tarafından GEÇİCİ İŞÇİ STATÜSÜNDE (BEDEN İŞÇİSİ) NORMAL- ENGELLİ- ESKİ HÜKÜMLÜ VE TERÖR MAĞDURU ŞEKLİNDE PERSONEL ALIMI HAKKINDA DUYURU yayımlandı.

Süleyman Demirel Üniversitesi KPSS'siz İşçi Alımı Yapıyor!

Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından yayınlanan ilan ile 20 sürekli işçi alınacağı açıklandı. Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü tarafından GEÇİCİ İŞÇİ STATÜSÜNDE (BEDEN İŞÇİSİ) NORMAL- ENGELLİ- ESKİ HÜKÜMLÜ VE TERÖR MAĞDURU ŞEKLİNDE PERSONEL ALIMI HAKKINDA DUYURU yayımlandı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 07:51
Süleyman Demirel Üniversitesi KPSS'siz İşçi Alımı Yapıyor!

Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından yayınlanan ilan ile 20 sürekli işçi alınacağı açıklandı. Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü tarafından GEÇİCİ İŞÇİ STATÜSÜNDE (BEDEN İŞÇİSİ) NORMAL- ENGELLİ- ESKİ HÜKÜMLÜ VE TERÖR MAĞDURU ŞEKLİNDE PERSONEL ALIMI HAKKINDA DUYURU yayımlandı.

Yayımlanan ilanda "Üniversitemiz Rektörlük Makamından alınan Olura istinaden Aşağıdaki tabloda belirtilen Birimin bünyesinde çalıştırılmak üzere çeşitli meslek dallarında 90 gün süreyle (Nisan-Mayıs-Haziran 2019) Ayları için toplam 20 (yirmi) kişi kampanya ve mevsimlik işçi alımı yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Müracaatlar 18.02.2019 – 22.02.2019 tarihleri arasında Isparta İşkur Web sayfasından veya Isparta İşkur İl Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır.

Üniversite bünyesinde 01.04.2019 tarihinden itibaren geçici işçi statüsünde 90 gün süreyle çalıştırılacak olan toplam işçi sayısı 20 kişidir.

Mülakatta Başarılı bulunun adaylar Üç Aylık Geçici İşçi statüsünde çalıştırılacaklardır.

İlana müracaat edecek kişilerin müracaat tarihi itibari ile 18 yaşından gün almış olması gerekmektedir.

İlana ulaşmak için tıklayınız

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