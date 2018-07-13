Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 5 Şehirde 10 Memur Alacak

Bursa Mustafakemalpaşa, Nevşehir Hacıbektaş, Kırıkkale Sulakyurt, Kütahya Dumlupınar ve Yozgat Sorgun adreslerine 4 kişi Büro Görevlisi ve 6 kişi Sosyal Yardım ve İnceleme görevlisi olmak üzere toplam 10 kişi İhtiyacını karşılamak üzere memur alım ilanı yayınladı.

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisine müracaat edecek adaylar; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, B sınıfı Sürücü belgesine sahip olması, 18 Yaşını bitirmiş olması ve Lisans Sosyal hizmet bölümü, İngilizce bildiğini gittiği kurslardan alınan sertifikalarla belgelendirmesi, Rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü, İİB ve Sosyoloji bölümü 4 (Dört) Yıllık Lisans mezunu olması gerekmektedir.

Büro Görevlisine müracaat edecek adaylar; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 18 Yaşını bitirmiş olması B sınıfı sürücü belgesine sahip olması ve Lisans Sosyal hizmet bölümü, İngilizce bildiğini gittiği kurslardan alınan sertifikalarla belgelendirmesi, Rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü ve Sosyoloji bölümü 4 (Dört) Yıllık Lisans mezunu olması gerekmektedir.

Başvuracak adayların Sosyal iletişim becerisine sahip olması, Öğrenmeye, sürekli gelişime açık olma, belirli görev ve sorumluluk bilinci içerisinde disiplinli çalışma alışkanlığına sahip olmak.

Başvuru esnasında gerekli belgeler: Nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi, Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, adli sicil kaydı belgesi, sağlık raporu, diploma fotokopisi, ikamet belgesi, başvuru yapılacak olan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına şahsen teslim edilecektir.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 5 şehirde 10 memur alımı bilgi için tıklayın.