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Sivil Havacılık 13-15 Bin TL Maaşla KPSS'siz Personel Alıyor-Başvurular İnternetten

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 5 personel alımı başvuruları devam ediyor. İnternet üzerinden alınan başvurularda adaylara 13-15 bin TL arası maaş verileceği belirtildi.

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Sivil Havacılık 13-15 Bin TL Maaşla KPSS'siz Personel Alıyor-Başvurular İnternetten

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 5 personel alımı başvuruları devam ediyor. İnternet üzerinden alınan başvurularda adaylara 13-15 bin TL arası maaş verileceği belirtildi.

13 Haziran 2018 Çarşamba 10:03
Sivil Havacılık 13-15 Bin TL Maaşla KPSS'siz Personel Alıyor-Başvurular İnternetten

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü yüksek maaşla kamu personeli alımı yapıyor.

Sivil Havacılık tarafından geçtiğimiz hafta Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla yayımlanan ilanda yüksek maaşla çalıştırılmak üzere 5 adet sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağı açıklandı. Yayımlanan ilanda alınacak personellerin pilot olarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edileceğine yer verildi.

BAŞVURU ŞARTLARI

"Genel Müdürlüğümüze, 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş olan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ekli 1 sayılı cetvelinde bulunan sınav şartı aranmaksızın hizmete alınacak sözleşmeli personel pozisyon unvanlarından 4/B hizmet sözleşmeli ‘‘Pilot” alınacaktır." başlığı ile yayımlanan ilanda başvuru şartları ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

BAŞVURU

İlana başvuru yapacak adayların 29 Haziran 2018 saat 16,00'a kadar http://web.shgm.gov.tr/tr/preview/5773-pilot-basvuru-formu adresinden müracaatlarını yapması gerekmektedir. 

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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