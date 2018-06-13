Sivil Havacılık 13-15 Bin TL Maaşla KPSS'siz Personel Alıyor-Başvurular İnternetten

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü yüksek maaşla kamu personeli alımı yapıyor.

Sivil Havacılık tarafından geçtiğimiz hafta Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla yayımlanan ilanda yüksek maaşla çalıştırılmak üzere 5 adet sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağı açıklandı. Yayımlanan ilanda alınacak personellerin pilot olarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edileceğine yer verildi.

BAŞVURU ŞARTLARI

"Genel Müdürlüğümüze, 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş olan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ekli 1 sayılı cetvelinde bulunan sınav şartı aranmaksızın hizmete alınacak sözleşmeli personel pozisyon unvanlarından 4/B hizmet sözleşmeli ‘‘Pilot” alınacaktır." başlığı ile yayımlanan ilanda başvuru şartları ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

BAŞVURU

İlana başvuru yapacak adayların 29 Haziran 2018 saat 16,00'a kadar http://web.shgm.gov.tr/tr/preview/5773-pilot-basvuru-formu adresinden müracaatlarını yapması gerekmektedir.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA