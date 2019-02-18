Sahil Güvenlik Komutanlığı KPSS'siz Personel Alımı Yapıyor!

Sahil Güvenlik Komutanlığı (SGK) tarafından yayınlanan 2 farklı ilan ile 1 Terörle Mücadelede Yaralanan 2 de engelli olmak üzere KPSS şartı olmadan en az ilkokul mezunu olmak şartıyla toplamda 3 personel alımı yapıyor. İşte detaylar...

Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan Statüde bulunmak koşuluyla en az ilkokul mezunu adaylar arasından 1 Meydancı (Genel Alan Temizleme Görevlisi) alınacak.

Başvuru kılavuzu burada yer almaktadır.

Engelli adaylar arasından 2 büro işçisi alınacak. Başvuru için gereken şartlar ise şöyle;

Lise,Meslek Lisesi ve Dengi Okul Mezunu Olmak. Mesleki eğitim veren liselerin bilgisayar, bilgi işlem,bilgisayarlı muhasebe, muhasebe ve finansman, muhasebe-finansman ve pazarlama, büro yönetimi, muhasebe bölümü mezunu olmak veya lise mezunu olup 3308 sayılı kanun kapsamında bilgisayar, bilgisayarlı muhasebe, muhasebe ve finansman, muhasebe-finansman ve pazarlama, büro yönetimi, muhasebe bölümü MEB onaylı sertifikaya sahip olmak

Engelli sağlık kurul raporu bulunmak.

Engelli büro işçisi için aşvuru kılavuzu burada yer almaktadır.

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