Sağlık Bakanlığı İki Yeni Personel Alım İlanı Yayımladı

Sağlık Bakanlığı 2 kadroya danışman personeli alımı için ilan yayımladı.

Bakanlık resmi internet sayfasında yayımlanan ilanlarda İletişim ve Raporlama Danışmanı Alımı, Sistem Değerlendirme Raporlama Danışmanı Alımı yapılacağı bildirildi. Yayımlanan ilanda alım ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi Kapsamında Strateji Geliştirme Başkanlığı’nda istihdam edilmek üzere Sistem Değerlendirme Raporlama Danışmanı alınacaktır. İlana çıkış tarihi 10.05.2018 olup Son Başvuru Tarihi 24.05.2018 saat 18:00 dir.

Türkiye Cumhuriyeti, Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesinin (SSGDP) finansmanı için Dünya Bankasından 134,3 milyon ABD Doları eşdeğeri (120 milyon Avro) tutarında bir ikraz sağlamıştır. İkraz hasılasının bir kısmı SSGDP kapsamında yapılacak mal, yapım işleri, danışmanlık dışı hizmetler ve danışmanlık hizmet alımlarının ödemelerinde kullanılacaktır. Bu kapsamda, T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nda istihdam edilmek üzere Sistem Değerlendirme Raporlama Danışmanı alınacaktır.

Sistem Değerlendirme Raporlama Danışmanı Başvuru Şartları

Üniversitelerin örgün eğitim veren bölümlerinin birinden Lisans düzeyinde mezunu olmak, Tercihen yüksek lisans mezunu olmak, İyi derece MS Office uygulamalarına hakim olmak, (Uygulamalı Mülakat yapılacaktır.) Sunum ve rapor hazırlama konularında en az 2 yıl deneyime sahip olmak Tercihen, Sistem Değerlendirme Raporlama alanında en az 1 yıl deneyim sahibi olmak, İstatistiksel paket programlarından birini ileri düzeyde kullanıyor ve en az 1 yıl deneyim sahibi olmak(örn. STATA, STATview, SPSS, SAS, Minitab, WinQSb, R vb.) (Uygulamalı Mülakat yapılacaktır.) Tercihen, ÖSYM tarafından düzenlenen Yabancı Dil Tespit Sınavı KPDS/YDS/ÜDS’den İngilizce alanında son 5 yıl içinde en az 55 puan almış olmak veya ÖSYM denklik tablosuna göre KPDS/YDS/ÜDS sınavında 55 puana denk gelen puanı almış olmak veya eğitim dili İngilizce olan bir üniversiteden (lisans/yükseklisans/doktora) mezun olmak

İletişim ve Raporlama Danışmanı Alımı Başvuru Şartları

Üniversitelerin örgün eğitim veren bölümlerinin birinden Lisans düzeyinde mezunu olmak,, Tercihen yüksek lisans mezunu olmak, İyi derece MS Office uygulamalarına hakim olmak, (Uygulamalı Mülakat yapılacaktır.) En az 3 yıl iletişim alanında iş deneyimine sahip olmak, Sunum ve rapor hazırlama konularında en az 2 yıl deneyime sahip olmak Tercihen, en az 2 yıl iletişim alanında deneyim sahibi olmak İstatistiksel paket programlarından birini ileri düzeyde kullanıyor ve en az 1 yıl deneyim sahibi olmak(örn. STATA, STATview, SPSS, SAS, Minitab, WinQSb, R vb.) (Uygulamalı Mülakat yapılacaktır.) Tercihen, ÖSYM tarafından düzenlenen Yabancı Dil Tespit Sınavı KPDS/YDS/ÜDS’den İngilizce alanında son 5 yıl içinde en az 55 puan almış olmak veya ÖSYM denklik tablosuna göre KPDS/YDS/ÜDS sınavında 55 puana denk gelen puanı almış olmak veya eğitim dili İngilizce olan bir üniversiteden (lisans/yükseklisans/doktora) mezun olmak,

BAŞVURU

Strateji Geliştirme Başkanlığı uygun bireysel danışmanları, yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel danışmanların, aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını, yukarıda “aranılan nitelikler” başlığı altındaki sıralamaya uygun olarak gösteren, Ek’te yer alan örneğe uygun olarak Türkçe hazırlayacakları özgeçmişlerini, telefon numarası, adres ve başvurdukları pozisyonun Başvuru Numarasını: SGB/2018/CS/J.1.1/IC/4- İletişim ve Raporlama Danışmanı içeren bir başvuru mektubuyla ve özgeçmişlerinde atıfta bulunulan diploma, sertifika, referans mektubu, vb. belgelerin birer fotokopisiyle birlikte en geç 24.05.2018 tarihinde saat 18:00’e kadar aşağıdaki adrese e-mail yoluyla veya elden ulaştırmaları gerekmektedir.

Danışman seçimi Dünya Bankası’nın Temmuz 2014’te revize edilen Ocak 2011 baskısı Dünya Bankası Borçluları tarafından Danışmanların Seçilmesi ve İstihdamı Kılavuzunda

belirtilen prosedürlere uygun olarak yapılacaktır. Yalnızca kısa listeye girebilen adaylara geri bildirimde bulunulacaktır .

T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının Başvuruların Kabul edileceği iletişim bilgileri,

Telefon: 0312 573 71 08

0312 573 70 98

0312 573 72 11

Adres: Bilkent Yerleşkesi Dumlupınar Bulvarı

Üniversiteler Mah. 6001.Cad. No: 9 Kat:3 Çankaya/ANKARA

Elektronik Posta: semra.kucukdagilkan@saglik.gov.tr

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