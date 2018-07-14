Sağlık Bakanlığı En Az İlkokul Mezunu Personel Alıyor

Sağlık Bakanlığı bir ilan yayımladı.

Bakanlık resmi internet sayfası aracılığıyla yayımlanan ilanda AB destekli başlatılan proje kapsamında en az ilkokul mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacağına yer verildi. Yayımlanan ilanda Bakanlık bünyesinde bulunan Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ile AB Komisyonu Türkiye Delegasyonu arasında imzalanan Doğrudan Hibe Sözleşmesi kapsamında uygulanmakta olan IPA 2016/378-641 sayılı “Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Sağlık Statüsünün ve Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Sunulan İlgili Hizmetlerin Geliştirilmesi Projesi” çerçevesinde 30.11.2019 tarihine kadar görevlendirilmek üzere, en az 81 “Destek Personeli” istihdam edileceğine yer verildi.

BAŞVURU ŞARTLARI

Yayımlanan ilana başvuru yapacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya Türkiye’de yasal olarak ikamet ediyor olmak

Mesleğini icra etmesine engel olacak sağlık sorunu bulunmamak

En az ilkokul mezunu olmak

Kişiler arası olumlu ilişkiler kurabilme yeteneğine sahip olmak

8 Kasım 2016 tarihli ve 676 sayılı KHK uyarınca yapılacak olan güvenlik soruşturması engeli bulunmamak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

T.C. Vatandaşı erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya askerlikten muaf olmak veya en az 3 yıl süre ile tecilli olduğunu gösterir belge sunmak.

01.01.1955 tarihinden sonra doğmuş olmak.

ALINACAK PERSONELLERİN YAPACAĞI GÖREVLER

Sağlık Merkezi'nin temizlik, tertip ve düzenini sağlamak

Sağlık Merkezi’nin basit bakım ve onarımı, aydınlatma ve ısıtma ile ilgili hizmetleri, malzeme taşınması ve depolanması gibi günlük işleri yapmak

Sağlık Merkezi’nin çevresinin düzenlemesi, temizliği, bahçe bakımı kapsamındaki işleri yerine getirmek

Sağlık personelinin uygun gördükleri cihazları temizlemek ve kullanıma hazır hale getirmek

Bizzat hasta bakımı ve hemşirelik hizmetleriyle ilgili olmamak üzere idare tarafından verilen yardımcı mahiyetteki görevleri yapmak

İdare tarafından talep edilecek diğer iş ve işlemleri gerçekleştirmek

BAŞVURU

Yayımlanan ilanda başvurular aşağıdaki adreseten yapılacak. Başvuru yapmak için aşağıdaki linki kopyalayın ve yeni sekmede açın.

http://www.sihhatproject.org

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