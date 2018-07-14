Sağlık Bakanlığı En Az İlkokul Mezunu Personel Alıyor

Sağlık Bakanlığı bir ilan yayımladı.
Bakanlık resmi internet sayfası aracılığıyla yayımlanan ilanda AB destekli başlatılan proje kapsamında en az ilkokul mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacağına yer verildi. Yayımlanan ilanda Bakanlık bünyesinde bulunan Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ile AB Komisyonu Türkiye Delegasyonu arasında imzalanan Doğrudan Hibe Sözleşmesi kapsamında uygulanmakta olan IPA 2016/378-641 sayılı “Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Sağlık Statüsünün ve Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Sunulan İlgili Hizmetlerin Geliştirilmesi Projesi” çerçevesinde 30.11.2019 tarihine kadar görevlendirilmek üzere, en az 81 “Destek Personeli” istihdam edileceğine yer verildi.
BAŞVURU ŞARTLARI
Yayımlanan ilana başvuru yapacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır.
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Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya Türkiye’de yasal olarak ikamet ediyor olmak
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Mesleğini icra etmesine engel olacak sağlık sorunu bulunmamak
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En az ilkokul mezunu olmak
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Kişiler arası olumlu ilişkiler kurabilme yeteneğine sahip olmak
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8 Kasım 2016 tarihli ve 676 sayılı KHK uyarınca yapılacak olan güvenlik soruşturması engeli bulunmamak.
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Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
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Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
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T.C. Vatandaşı erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya askerlikten muaf olmak veya en az 3 yıl süre ile tecilli olduğunu gösterir belge sunmak.
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01.01.1955 tarihinden sonra doğmuş olmak.
ALINACAK PERSONELLERİN YAPACAĞI GÖREVLER
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Sağlık Merkezi'nin temizlik, tertip ve düzenini sağlamak
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Sağlık Merkezi’nin basit bakım ve onarımı, aydınlatma ve ısıtma ile ilgili hizmetleri, malzeme taşınması ve depolanması gibi günlük işleri yapmak
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Sağlık Merkezi’nin çevresinin düzenlemesi, temizliği, bahçe bakımı kapsamındaki işleri yerine getirmek
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Sağlık personelinin uygun gördükleri cihazları temizlemek ve kullanıma hazır hale getirmek
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Bizzat hasta bakımı ve hemşirelik hizmetleriyle ilgili olmamak üzere idare tarafından verilen yardımcı mahiyetteki görevleri yapmak
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İdare tarafından talep edilecek diğer iş ve işlemleri gerçekleştirmek
BAŞVURU
Yayımlanan ilanda başvurular aşağıdaki adreseten yapılacak. Başvuru yapmak için aşağıdaki linki kopyalayın ve yeni sekmede açın.
http://www.sihhatproject.org
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
Hangi iller var
Yani yaşlı elemanmı istiyor..
Amele alıyorlar
Kesinlikle daha detaylı bilgi vermeleri gerekiyor ilkokul mezunu derken sadece temizlik hizmeti tertip dğzense erkek kadın başvurusu mu alınacak ? Sadece ilkokul mu başvurabilecekleri ? Eğer kadın personel alınacaksa bu işleri mi yapacak bide hizmetli yazsalar daha iyi olurdu destek personeli olunca evrak takibi otomasyon ili ilgili oluyor şimdi bizim gibi KPSS de atanamayanlar buna başvuru yapacak mı ? İlkokul bu işleri yapacaksa eğer diyelim ki önlisans başvurdu aynı görev mi verilecek detaj gerekli diye düşünüyorum ben çok yüzeysel ve değişik bi ilan