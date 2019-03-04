RTE Üniversitesi KPSS'siz Personel Alımı Yapıyor! İşte Başvuru Şartları!

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilan ile KPSS şartı olmadan en az ilkokul mezunu terörle mücadelede yararlanan ve engelli adaylar arasında 3 sürekli işçi alımı yapılacağı açıklandı. İşte başvuru şartları ve diğer detaylar...

Yayımlanan ilanda "Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi merkez teşkilatı hizmet birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında İş–Kur üzerinden “sürekli işçi” alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Bu ilana sadece engelli, eski hükümlü veya terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralanan adaylar başvurabileceklerdir. Başvurular, 04/03/2019-08/03/2019 tarihleri arasında Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine şahsen veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacaktır. Alıma ilişkin duyurular www.erdogan.edu.tr internet adresinden yapılacaktır.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA