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ROKETSAN Yeni Personel Alım İlanları Yayımladı: KPSS'siz Nisan 2018 İlanları

ROKETSAN kendi bünyesinde istihdam etmek üzere personel alımı yapacağını duyurdu. ROKETSAN resmi sayfasından yayımlanan ilanlara başvurular başladı.

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ROKETSAN Yeni Personel Alım İlanları Yayımladı: KPSS'siz Nisan 2018 İlanları

ROKETSAN kendi bünyesinde istihdam etmek üzere personel alımı yapacağını duyurdu. ROKETSAN resmi sayfasından yayımlanan ilanlara başvurular başladı.

06 Nisan 2018 Cuma 20:07
ROKETSAN Yeni Personel Alım İlanları Yayımladı: KPSS'siz Nisan 2018 İlanları

Türkiye Savunma Sanayii'nin öncü kuruluşlarından olan ROKETSAN, yeni ilanlar yayımladı.

Nisan 2018 dönemine ait olan ilanlarda ROKETSAN, toplamda 13 kadroda istihdam etmek üzere çok sayıda personel alımı yapacağını duyurdu. farklı kadrolara yapılacak personel alımı için adayların başvurularını internet üzerinden iletmesi gerekmektedir. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak ROKETSAN personel alımının detaylarına haberimizde yer verdik.

ALIM YAPILAN POZİSYONLAR VE BAŞVURU ŞARTLARI

ROKETSAN İnsan Kaynakları sistemi üzerinden yayımlanan ilanda personel alımı yapılacak kadrolar ve şartlar şu şekilde;

FİZİK / FİZİK MÜHENDİSİ

  • T.C. Vatandaşı olmak,
  • Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış /muaf ya da en az iki yıl tecilli olmak,
  • İyi derecede İngilizce bilgisine (okuma, konuşma, yazma) sahip olmak ve TOEFL, IELTS, YDS, vb. sınavlarla belgeleyebilmek,
  • Alanıyla ilgili güçlü teorik bilgiye sahip olmak ve/veya teorik bilgisini güçlendirmek konusunda istekli olmak,
  • MS Office programlarını iyi düzeyde kullanabilmek,
  • Gerektiğinde esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilmek,
  • Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmamak,
  • Ankara’da ikamet etmek veya edebilecek olmak.

SATINALMA MÜHENDİSİ

  • T.C. Vatandaşı olmak,
  •  Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış /muaf olmak,
  • İyi derecede İngilizce bilgisine (okuma, konuşma, yazma) sahip olmak ve TOEFL, IELTS, YDS, vb. sınavlarla belgeleyebilmek,
  • MS Office programlarını iyi düzeyde kullanabilmek,
  • Gerektiğinde esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilmek,
  • Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmamak,
  • Ankara’da ikamet etmek veya edebilecek olmak.

PROJE YÖNETİMİ MÜHENDİSİ

  • T.C. Vatandaşı olmak,
  •  Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış /muaf olmak,
  • İyi derecede İngilizce bilgisine (okuma, konuşma, yazma) sahip olmak ve TOEFL, IELTS, YDS, vb. sınavlarla belgeleyebilmek,
  • MS Office programlarını iyi düzeyde kullanabilmek,
  • Gerektiğinde esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilmek,
  • Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmamak,
  • Ankara’da ikamet etmek veya edebilecek olmak.

ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ

  • T.C. Vatandaşı olmak,
  • Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış /muaf ya da en az iki yıl tecilli olmak,
  • İyi derecede İngilizce bilgisine (okuma, konuşma, yazma) sahip olmak ve TOEFL, IELTS, YDS, vb. sınavlarla belgeleyebilmek,
  • Alanıyla ilgili güçlü teorik bilgiye sahip olmak ve/veya teorik bilgisini güçlendirmek konusunda istekli olmak,
  • MS Office programlarını iyi düzeyde kullanabilmek,
  • Gerektiğinde esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilmek,
  • Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmamak,
  • Ankara’da ikamet etmek veya edebilecek olmak.

MEKATRONİK MÜHENDİSİ

  • T.C. Vatandaşı olmak,
  • Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış /muaf ya da en az iki yıl tecilli olmak,
  • İyi derecede İngilizce bilgisine (okuma, konuşma, yazma) sahip olmak ve TOEFL, IELTS, YDS, vb. sınavlarla belgeleyebilmek,
  • Alanıyla ilgili güçlü teorik bilgiye sahip olmak ve/veya teorik bilgisini güçlendirmek konusunda istekli olmak,
  • MS Office programlarını iyi düzeyde kullanabilmek,
  • Gerektiğinde esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilmek,
  • Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmamak,
  • Ankara’da ikamet etmek veya edebilecek olmak.

MAKİNE MÜHENDİSİ

  • T.C. Vatandaşı olmak,
  • Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış /muaf ya da en az iki yıl tecilli olmak,
  • İyi derecede İngilizce bilgisine (okuma, konuşma, yazma) sahip olmak ve TOEFL, IELTS, YDS, vb. sınavlarla belgeleyebilmek,
  • Alanıyla ilgili güçlü teorik bilgiye sahip olmak ve/veya teorik bilgisini güçlendirmek konusunda istekli olmak,
  • MS Office programlarını iyi düzeyde kullanabilmek,
  • Gerektiğinde esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilmek,
  • Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmamak,
  • Ankara’da ikamet etmek veya edebilecek olmak.

METALURJİ ve MALZEME MÜHENDİSİ

  • T.C. Vatandaşı olmak,
  • Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış /muaf ya da en az iki yıl tecilli olmak,
  • İyi derecede İngilizce bilgisine (okuma, konuşma, yazma) sahip olmak ve TOEFL, IELTS, YDS, vb. sınavlarla belgeleyebilmek,
  • Alanıyla ilgili güçlü teorik bilgiye sahip olmak ve/veya teorik bilgisini güçlendirmek konusunda istekli olmak,
  • MS Office programlarını iyi düzeyde kullanabilmek,
  • Gerektiğinde esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilmek,
  • Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmamak,
  • Ankara’da ikamet etmek veya edebilecek olmak.

BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ

  • T.C. Vatandaşı olmak,
  • Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış /muaf ya da en az iki yıl tecilli olmak,
  • İyi derecede İngilizce bilgisine (okuma, konuşma, yazma) sahip olmak ve TOEFL, IELTS, YDS, vb. sınavlarla belgeleyebilmek,
  • Alanıyla ilgili güçlü teorik bilgiye sahip olmak ve/veya teorik bilgisini güçlendirmek konusunda istekli olmak,
  • MS Office programlarını iyi düzeyde kullanabilmek,
  • Gerektiğinde esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilmek,
  • Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmamak,
  • Ankara’da ikamet etmek veya edebilecek olmak.

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSİ

  • T.C. Vatandaşı olmak,
  • Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış /muaf ya da en az iki yıl tecilli olmak,
  • İyi derecede İngilizce bilgisine (okuma, konuşma, yazma) sahip olmak ve TOEFL, IELTS, YDS, vb. sınavlarla belgeleyebilmek,
  • Alanıyla ilgili güçlü teorik bilgiye sahip olmak ve/veya teorik bilgisini güçlendirmek konusunda istekli olmak,
  • MS Office programlarını iyi düzeyde kullanabilmek,
  • Gerektiğinde esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilmek,
  • Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmamak,
  • Ankara’da ikamet etmek veya edebilecek olmak.

HAVACILIK UZAY / UÇAK MÜHENDİSİ

  • T.C. Vatandaşı olmak,
  • Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış /muaf ya da en az iki yıl tecilli olmak,
  • İyi derecede İngilizce bilgisine (okuma, konuşma, yazma) sahip olmak ve TOEFL, IELTS, YDS, vb. sınavlarla belgeleyebilmek,
  • Alanıyla ilgili güçlü teorik bilgiye sahip olmak ve/veya teorik bilgisini güçlendirmek konusunda istekli olmak,
  • MS Office programlarını iyi düzeyde kullanabilmek,
  • Gerektiğinde esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilmek,
  • Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmamak,
  • Ankara’da ikamet etmek veya edebilecek olmak.

KİMYA / KİMYA MÜHENDİSİ

  • T.C. Vatandaşı olmak,
  • Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış /muaf ya da en az iki yıl tecilli olmak,
  • İyi derecede İngilizce bilgisine (okuma, konuşma, yazma) sahip olmak ve TOEFL, IELTS, YDS, vb. sınavlarla belgeleyebilmek,
  • Alanıyla ilgili güçlü teorik bilgiye sahip olmak ve/veya teorik bilgisini güçlendirmek konusunda istekli olmak,
  • MS Office programlarını iyi düzeyde kullanabilmek,
  • Gerektiğinde esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilmek,
  • Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmamak,
  • Ankara’da ikamet etmek veya edebilecek olmak.

ADAY MÜHENDİS

  • T.C. Vatandaşı olmak,
  • Not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.00 olmak,
  • Ders programı haftada en az 2 yarım gün yarı-zamanlı olarak çalışmaya elverişli olmak,
  • İyi derecede İngilizce bilgisine (okuma, konuşma, yazma) sahip olmak ve TOEFL, IELTS, YDS, vb. sınavlarla belgeleyebilmek,
  • Alanıyla ilgili güçlü teorik bilgiye sahip olmak ve/veya teorik bilgisini güçlendirmek konusunda istekli olmak,
  • MS Office programlarını iyi düzeyde kullanabilmek,
  • Ankara’da ikamet etmek veya edebilecek olmak.

TEKNİSYEN

  • Meslek liselerinin; Elektrik Elektronik Kimya Teknolojisi Makine Makina ve Resim Konstrüksiyon Torna tesviye Metal İşleribölümlerinden mezun olmak,

  • Meslek Yüksek Okullarının; Elektrik Elektronik, Kimya, Makine, Makine  Ressamlığı, Mekatronik Metalurji bölümlerinden mezunu olmak,

  • Askerlik görevini tamamlamış olmak,

  • 30 yaşından gün almamış olmak, Mesleki deneyime sahip olmak.

GENEL BAŞVURU

Bu ilan genel başvuru niteliğindedir. ROKETSAN A.Ş.'ye başvuruda bulunmak istiyorsanız çalışmak istediğiniz alanı / bölümü belirten bir ön yazı ile birlikte bu ilana başvurabilirsiniz. Başvurunuz orta ve uzun vadede açılabilecek pozisyonlarda değerlendirilecek olup, niteliklerinize uygun pozisyonlar oluşması durumunda sizinle temas kurulacaktır.

BAŞVURU

ROKETSAN personel alımı başvuruları internet üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki bağlantı adresini kopyalayarak yeni sekmede açması ve buradan başvurusunu yapması gerekmektedir.

https://ik.roketsan.com.tr/

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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saffet. burhan 46 dakika önce

Ben. Ortaöğretim. Mezunuyum. 41. Yaşındayım. İşe. İhtiyacım. Var. 3çocuğum. Var. Yardımcı. Olun. Acilen. İş. Arayoru tel. 05312543363

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