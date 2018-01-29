ROKETSAN Farklı Pozisyonlara KPSS Şartsız Personel Alıyor (Lise ve Üniversite Mezunu)

Türkiye savunma sanayisinin öncü kuruluşlarından olan ROKETSAN, İnsan Kaynakları sayfası üzerinden personel alım ilanları yayımladı.

ROKETSAN tarafından yayımlanan ilanlarda farklı pozisyonlarda istihdam etmek üzere personel alımları yapılacağı belirtilirken alınacak personellerin sayısı açıklanmadı. Yayımlanan ilanlarda 13 farklı pozisyonun boşta olduğu ve bu pozisyonlara alım yapılacağı belirtildi. Öte yandan ROKETSAN, genel başvuru başlığı altında da CV kabul etmektedir. Bu kısımda ise adaylar mezuniyetlerini, sertifikalarını ve becerilerini CV’lerine ekleyerek müracaat edebilirler. Bu kısıma yapılan başvurular, olası bir bir ihtiyaç durumunda değerlendirmeye alınacak ve adaylarla iletişime geçilecek.

Alım Yapılacak Pozisyonlar

ROKETSAN tarafından yayımlanan ilanda alınacak pozisyonların geneli mühendis olarak istihdam edilecek. Buna göre ROKETSAN lisans mezunları arasından Mekatronik, Havacılık Uzay / Uçak, Endüstri, Metalurji ve Malzeme, Proje Yönetimi, Kimya, Makine, Fizik, Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Aday ve Satınalma Mühendisi kadrolarına personel alımı yapmakta, öte yandan Fizik ve Kimya bölümü mezunlarından da personel alımı yapmaktadır.

Önlisans mezunların Meslek Yüksek Okullarının; Elektrik Elektronik, Kimya, Makine, Makine Ressamlığı, Mekatronik Metalurji bölümlerinden mezun olması şartı aranmaktadır. Bu adaylar ise Teknisyen kadrosunda istihdam edilecek.

Lise mezunu adaylar ise genel başvuru başlığı altında ayrıntılı CV’lerini gönderebilirler. Bu kısma yapılan alımlarda adaylar olası bir alımda görüşmeye çağrılacak. Öte yandan Meslek liselerinin Elektrik Elektronik, Kimya teknolojisi, Makine, Makine ve Resim Konstrüksiyon Torna Tesviye ve Metal İşleri bölümlerinden mezun olan adaylar da Teknisyen kadrosu için başvuru yapabilirler.

Başvuru

ROKETSAN personel alımına başvurular internet üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki bağlantı adresini kopyalayarak yeni sekmede açması ve bu adres üzerinden müracaatını yapması gerekmektedir.

https://ik.roketsan.com.tr/

Kpsscafe.com.tr | Ankara