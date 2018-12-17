PTT'ye KPSS şartsız 3500 TL Maaşla Personel Alımı Yapılacak!

Posta Telgraf Teşkilatı (PTT) KPSS şartı olmadan personel alımı ile ilgili yeni bir ilan yayınladı. PTT tarafından memur alımı ilanları yayınlanmayı sürdürüyor. PTT'nin yaptığı duyuruya göre personel alımı için aranan koşullar belli oldu. PTT memur alımı için KPSS şartı da aranmıyor. Üstelik alınacak personellere 3 bin 500 lira da maaş verilecek. Peki PTT başvuru şartları neler? PTT personel alımı ne zaman yapılacak? PTT Memur alımı son başvuru tarihi nedir? PTT işçi alımı için aranan şartlar neler? Peki PTT personel alımı için son başvuru tarihi nedir? Başvuru için aranan özellikler nelerdir? KPSS şartı var mı? Başvuru şartları ne? PTT personel alımı şartları, tarihleri ne? 2019 PTT personel alımına başvuru nasıl yapılır? PTT Sınav var mı? Tüm bu soruların cevaplarını haberimizin devamında okurlarımızla paylaşıyoruz.

PTT'den personel alımı bekleyen kişilere müjde gibi bir haber geldi! PTT yeni personel alımı yapacağını duyurdu. PTT personel alım haberi basında yer alır almaz vatandaşların radarına girdi ve araştırmaya başladılar. PTT'de işe alınacak kişilere 3 bin 500 TL maaş verilecek. Üstelik yayımlanan ilanlarda KPSS'ye girme şartı da bulunmuyor. PTT personel alım haberinin ardından binlerce kişi, 'PTT personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?' sorusuna cevap aramaya başladı. İşte PTT personel alımı ile ilgili tüm detaylar...

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

PTT her zaman ki gibi resmi internet sitesi üzerinde bulunan personel temin sayfası üzerinden değil de kariyer.net isimli iş bulma sitesi üzerinden ilan yayımladı. Yayımlanan ilana göre sistem mühendisi ile PHP Devoloper kadrolarına alım yapılacak. Başvurular kariyer.net isimli işe bulma sitesi üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuru yapacak olan adayların öncelikle bir özgeçmiş (CV) hazırlaması gerekiyor. Adaylar özgeçmişleri ile birlikte alım yapılacak kadroların üzerine gelerek başvuru işlemlerini yapabilecek.

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

PTT personel alımı için herkes başvuru yapamayacak. Personel ihtiyacı olan birimler için aranan özelliklere ve öz geçmişine sahip olmanız gerekiyor. Özellikleri taşımadan başvuru yapanların başvuruları geçersiz sayılacak.

SİSTEM MÜHENDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

* İyi seviyede Unix/Linux İşletim Sistemi bilgisi olan,

* Container teknolojisinde tecrübesi olan (Docker, Kubernetes, vb.)

* Web Server uygulamalarına hakim (Apache, Nginx)

* PostgreSQL veritabanı konusunda bilgisi olan,

* Tercihen Cloud platform'ları hakkında bilgisi olan (AWS, Azure, vb),

* Kurumsal altyapı bileşenleri ilgili bilgi sahibi (Network, Sanallaştırma-ESXi, Active Directory, WAF gibi)

* Analitik düşünüp, iyi iletişim kurabilen ve teknik dokümantasyon hazırlayabilen,

* Sistem Mühendisliği ve ürün geliştirme süreçlerine hakim ve ilgili standartlar hakkında bilgi/deneyim sahibi,

* Ürün konfigürasyon yönetimi konularında bilgi/deneyim sahibi,

* İç - dış müşteri ilişkilerini yönetebilen, yazılı ve sözlü iletişim becerisi yüksek,

* Öğrenmeye açık, araştırmayı seven ve hızlı çözüm üretebilen

* Ekip çalışmasına uyumlu, analitik düşünme ve raporlama kabiliyetleri gelişmiş ekip arkadaşı arıyoruz..

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