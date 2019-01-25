PTT'den Personel Alımı Açıklaması!

PTT Personel alımı ile ilgili son gelişmeleri okurlarımıza ve takipçilerimize aktarmaya devam ediyoruz.

PTT Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Bozgeyik Personel alımı ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.PTT PALL markasını doğrulayan ve merkezinin Ankara olarak gösterildiğini vurgulayan Kenan Bozgeyik, 55 bin personel alımının zaman içerisine yayılarak söz verildiği gibi istihdama katkı sağlayacak şekilde yapıalcağını açıkladı.

Son yapılan 5 bin alım ile ilgili göreve başlama duyurularının yapıldığı, tüm Türkiye'deki teşkilat yapısı incelenerek ihtiyaç duyulan yerlerde görevlendirileceğini belirten Bozgeyik, yeni ilanların ilerleyen günlerde yayımlanacağını ifade etti.

PTT PERSONEL ALIMI

2019 PTT personel memur alımı şartları nelerdir? KPSS’siz KPSS’li PTT personel memur alımı hakkında PTT bünyesinde çalışmak isteyenler araştırma yapıyorlar. PTT 2019 Ocak personel alım başvuru formu nasıl doldurulur? PTT son dakika personel alımı hakkında gerekli tüm bilgiler haberimizde yer alıyor. İŞKUR üzerinde Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında ilana çıkan PTT Başmüdürlüğüne, geçici süreli çalıştırılmak üzere işçi alımı yapılacaktır. PTT Başmüdürlüğü bünyesinde görev almak isteyecek adayların, belirli şartları taşıyor olmaları gerekiyor. İlana mezuniyet şartı belirtilmemiş olup, en az ilkokul mezunu olan adaylar da başvurularını gerçekleştirebilirler.

2019 PTT PERSONEL ALIMI

PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik tarafından yapılan açıklamalara göre PTT 55 bin personel alımı yapacak. PTT personel alımlarında KPSS şartının aranmayacağı daha önceden belirtilmişti. PTT 55 bin KPSS şartı olmadan personel alımı genel şartlarını haberimizin devamında okurlarımızla paylaşıyoruz.

PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik bundan önceki yaptığı açıklamalarında 55 bin personel alımı yapılacağını ifade etmişti. PTT'nin 55 bin personel kapsamında peyderpey yapacağı 5 bin personel alımı önümüzdeki günlerde yapılacak.

PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik tarafından daha önce yapılan açıklamalarda "Hep birlikte önümüzdeki süreç içerisinde 40 bin kişi olan çalışanımızı Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 bin kişiye çıkaracağız. Nasıl 40 bin kişilik çalışanımızı 100 bin kişiye çıkarıyorsak ekonomimizi de aynı şekilde büyüteceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

PTT PERSONEL ALIMI GENEL ŞARTLAR NELERDİR?

PTT doğrultusundan personel alım ilanları yayımlanmaya devam etmekte. Yayımlanan ilanlara göre personel alımlarında KPSS şartı aranmayacaktır. Aynı vakitte kamu personeli alımına dair genel şartlar belirtilirken müracaat detayları da adaylarla paylaşıldı.

PTT'den personel alımı müjdesi! PTT, KPSS şartı aranmaksızın bünyesine personel katacağını açıkladı . Milyonlarca bireyin beklediği güzel haber PTT'den geldi. PTT kendi içeriğinde istihdam etmek üzere 4500 TL maaşlar memur ve personel alımı yapacak.

KPSS'siz PTT İş Başvurusu - PTT bünyesine alınacak olan 5 bin personel alımında adaylara verilen göreve başlama süresi tarihiyle alakalı olarak sorunlar yaşanıyor. 2018/1 5 bin personel alımı sürecinde adaylara beklemeleri gereken süre açıklandı ve bir an önce görev başı yapmak isteyen adayları üzen haber geldi.

ADAYLAR 1 YIL BEKLEYECEK

PTT İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuruda yer alan ifadeler şok etkisi yarattı.

Çünkü PTT'den yayımlanan duyuruda ise "Sözlü sınav sonucunda atanmaya hak kazanan adayların atama işlemlerine, sözlü sınav sonucunun ilan edildiği tarihten itibaren Şirketimizin ihtiyaçları doğrultusunda belirli dönemler halinde en geç 1 (bir) yıl içinde başlanacaktır." deniliyor.

PTT'nin ihtiyaç olması durumunda hangi adaylara öncelik vereceği ise yerini gizliliğe bırakmış durumda olurken adaylar zaten başvuru mülakat ve sınavlarla beraber 1 yıla yaklaşık uzun bir süreç yaşadılar. Gelecek planı yapmak isteyen adaylara 1 yıl daha ekstradan "bekleyin" denilerek başka herhangi bir açıklama yapılmıyor.

PTT personel alımı başvuru şartları 2019 Devlet Personel Başkanlığı alımı ilanları yoğun ilgi görüyor. PTT personel alımı başvuru yapma formu araştırılıyor. Personel alımı ilanları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kurum alım yapacağı zaman başvuru tarihleri

PTT'DEN YAYIMLANAN RESMİ DUYURU

Şirketimizin personel ihtiyacının karşılanmasını teminen yapılan 2018/1 personel alımı sözlü sınav sonuçları açıklanmıştır.

Sözlü sınav sonucunda atanmaya hak kazanan adayların atama işlemlerine, sözlü sınav sonucunun ilan edildiği tarihten itibaren Şirketimizin ihtiyaçları doğrultusunda belirli dönemler halinde en geç 1 (bir) yıl içinde başlanacaktır.

Başarı puanına göre asil olarak yerleşen adaylar, atanma şartlarını taşıyıp taşımadıklarının tespiti için aşağıda yer alan bilgi ve belgelerle birlikte 31/12/2018 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde (14/01/2019 mesai sonuna kadar) Merkez Teşkilatına atanmaya hak kazananların PTT A.Ş. Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına, Taşra Teşkilatına atanmaya hak kazananların ise ilgili PTT Başmüdürlüğü İnsan Kaynakları Birimine başvurmaları gerekmektedir.

BU SÜRE İÇİNDE MÜRACAAT ETMEYENLERİN ATANMA TALEPLERİ İŞLEMDEN KALDIRILACAK OLUP, AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR.

KENAN BOZGEYİK KİMDİR?

1966 yılında Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Gaziantep'de tamamladı. 1988 yılında Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü'nden mezun oldu.

Mesleğe 1988 yılında Konya Yem Sanayi'nde başladı. Yem Sanayi Genel Müdürlüğü'nde müfettiş yardımcılığı ve müfettişlik yaptı. Çevre Bakanlığı'nda müfettiş, TBMM'de danışman ve yine Çevre Bakanlığı'nda bakan danışmanı olarak görev yaptı.

2003-2008 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı ve Strateji Geliştirme Başkanlığı görevlerinde bulunan Sayın BOZGEYİK, 2008-2011 yılları arasında Ulaştırma Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı görevinde bulundu.

18 Ağustos 2011- 02 Haziran 2012 tarihleri arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlığı görevini yürüttü.

Başbakanlık Müşaviri görevindeyken, PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olarak atanan Sayın BOZGEYİK 31 Mart 2016 tarihi itibarı ile yeni görevine başladı.

20 Eylül-07 Ekim 2016 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleşen 26. Dünya Posta Kongresinde alınan karar doğrultusunda dört yıl boyunca Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanlığını Sayın Kenan BOZGEYİK yürütecektir.

İngilizce bilen Sayın BOZGEYİK evli ve beş çocuk babasıdır.

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