PTT'den KPSS Yeni Personel Alımı Hakkında Flaş Açıklama!

PTT 5 Bin kişilik sözleşmeli personel alımıyla ilgili ücret duyurusu yayımladı. PTT İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Personel Alımı için ücret yatıran fakat sınav başvurusu gerçekleştiremeyen adayların ücretlerinin iade edileceği bildirildi.

PTT duyurusunda, "2018/1 personel alımına yanlış T.C. kimlik numarası beyan ederek başvuru yapan adaylar ile ilanda belirtilen şartları taşımadığı halde sınav ücreti yatıranlardan başvuru yapamayanların sınav ücretleri iade edilecektir. Sınav ücretlerinin iade sürecine ilişkin duyuru en kısa sürede sitemizde yayınlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

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