PTTCELL Lise Mezunu Personel Alım İlanı Yayınladı!

PTT bünyesinde faaliyet gösteren PTTCLL'in ilgili birimlerinde kadrolu olarak görevlendirilmek üzere personel alımı yapacağını açıkladı. PTTCELL Haziran ayı personel alım ilanı ve başvuru koşulları ile ilgili detaylar haberimizin devamında yer alıyor. İşte detaylar...



PTT Türkiye'nin en çok personel istihdam eden kurumlarının başında geliyor. Yeni kurduğu şirketler ve iştirakler ile personel alımı yapmaya devam ediyor. PTT'nin iştiraklerinden/ girişimlerinden olan PTTCELL yeni personel alımı yapacağını duyuran bir ilan yayınladı.



Özel Kariyer siteleri / İş bulma siteleri üzerinden yayımlanan personel alım ilanında PTT'nin PTTCELL için personel ihtiyacı bulunan kadrolara ait iki farklı personel alım ilanı yayınlandığı görülüyor.



Bu kapsamda PTTCELL tarafından kariyer siteleri üzerinden yayımlanan personel alım ilanında yer alan açık kadrolar, ilana başvuru şartları ve başvuruların nasıl yapılacağına dair detaylar şöyle;



PTTCELL PERSONEL EN AZ LİSE MEZUNU PERSONEL ALIYOR!

PTTCELL tarafından yayınlanan personel alım ilanı Bursa ve İstanbul illeri için yapacak. İlanda en az lise mezunu Aktif Satış Temsilcisi alımı yapılacağı açıklandı.

PTTCELL PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Başvuru yapmak isteyen adaylarda aranan başvuru şartları şöyle;

Türk vatandaşı olmak,

Görevini yapmaya engel teşkil edecek sağlık sorunu bulunmamak,

Güvenlik soruşturma sonuçları olumlu olmak gibi genel koşulların dışında alım yapılacak kadrolar için belirlenen eğitim şartını sağlamak,

İlanın yayımlandığı şehirde ikamet etmek veya edebilecek olmak,

Microsoft Office programlarını iyi derecede kullanabilmek,

Excel bilgisine sahip olmak,

Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak



BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?



PTTCELL başvuruları kariyer sitesi üzerinden yapılacak. E-mail, posta veya şahsen yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak. Aşağıda vereceğimiz bağlantı üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Online olarak başvuru yapan adaylar iş görüşmesine çağrılmak üzere kurum tarafından aranacaktır. Bu sebeple kariyer sitesi üzerinden oluşturduğunuz özgeçmişin güncel olmasına dikkat ediniz.

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