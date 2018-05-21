Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

PTT'ye KPSS'siz 5 Bin Yeni Personel Alınacak! Başvurular Sona Eriyor!

PTT'nin Sözleşmeli 5 Bin personel alımı için başvuru sürecinde sona gelindi. Aylardır beklenen PTT personel alım ilanı geçtiğimiz haftalarda yayımlanmıştı.

banner396

PTT'ye KPSS'siz 5 Bin Yeni Personel Alınacak! Başvurular Sona Eriyor!

PTT'nin Sözleşmeli 5 Bin personel alımı için başvuru sürecinde sona gelindi. Aylardır beklenen PTT personel alım ilanı geçtiğimiz haftalarda yayımlanmıştı.

21 Mayıs 2018 Pazartesi 10:43
PTT'ye KPSS'siz 5 Bin Yeni Personel Alınacak! Başvurular Sona Eriyor!

PTT'nin Sözleşmeli 5 Bin personel alımı için başvuru sürecinde sona gelindi. Aylardır beklenen PTT personel alım ilanı geçtiğimiz haftalarda yayımlanmıştı. PTT'nin Gişe ve Büro Görevlisi, avukat, mimar, mühendis, tekniker, postacı gibi pozisyonlar için yapacağı personel alımı için başvurular 21 Mayıs 2018 itibariyle sona eriyor. 14 Mayıs 2018 tarihinde başlayan personel alımı başvurularında sona gelindi. Adayların 60 TL'lik sınav ücretini PTT'nin 1840 nolu posta çeki hesabına başvurudan önce yatırması gerekiyordu. PTT'nin İnsan Kaynakları Sayfasından yapılan bilgilendirmede başvuruda bulunacak adaylara şu uyarılarda bulunulmuştu : 

Başvurudan önce sınav ücretinin 1840 nolu posta çeki hesabına yatırılması gerekmektedir.

  • Başvurusunu tamamlayan ancak sınava girmeyenlerin
  • Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları sonradan tespit edilenlerin
  • Yanlış T.C. Kimlik numarasını beyan ederek sınav ücreti yatıranların
  • Başvuru hakkı olmadığı halde sınav ücreti yatıranların
  • Mezuniyet bilgisi hakkında doğru beyanda bulunmayan adayların

yatırdıkları sınav ücreti iade edilmeyecektir.

 2018/1 Personel alım ilanında belirtilen genel ve özel şartları taşımayan adayların başvuruları, yapılacak olan sınavda başarılı olsalar dahi geçersiz sayılacaktır.

 Yeni Kimlik Kartı ile başvuru yapacak adaylar seri no kutusuna 0 girerek 2. aşamaya geçebilirler.

 UYARI : Eğer başvurmak istediğiniz alım başvuru sayfasında listelenmiyor ise e-Devlet üzerinden ikametgah bilgilerinizi teyit ediniz.

PTT PERSONEL ALIMINA DAİR TÜM DETAYLARI İK.PTT.GOV.TR ADRESİNDEN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ.

Başvuru sürecine dair diğer adaylarla iletişime geçmek, bilgi alışverişinde bulunmak ve diğer personel alımlarından anında haberdar olmak için Türkiye'nin en büyük memur adayı sayfasına katılabilirsiniz. Katılım için TIKLAYIN.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
PttPtt KpsssizPtt Kpss şartsız
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Mehmet akif 1 saat önce

Yaptık ta ne oldu paralar boşa gitti

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
PTT KPSS'siz 5 Bin Personel Alımına Başvuru Sayısı Şok Etti
PTT KPSS'siz 5 Bin Personel Alımına Başvuru Sayısı Şok Etti
Türk Kızılayı KPSS'siz Personel Alımı Yapıyor-Mayıs 2018 İlanları
Türk Kızılayı KPSS'siz Personel Alımı Yapıyor-Mayıs 2018 İlanları
Polis Özel Harekat Adayları Sabırsız! KPSS'siz En Az Lise Mezunu Polis Özel Harekat Alımı Yapılmayacak Mı?
Polis Özel Harekat Adayları Sabırsız! KPSS'siz En Az Lise Mezunu Polis Özel Harekat Alımı Yapılmayacak Mı?

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim