PTT'ye KPSS'siz 5 Bin Yeni Personel Alınacak! Başvurular Sona Eriyor!

PTT'nin Sözleşmeli 5 Bin personel alımı için başvuru sürecinde sona gelindi. Aylardır beklenen PTT personel alım ilanı geçtiğimiz haftalarda yayımlanmıştı. PTT'nin Gişe ve Büro Görevlisi, avukat, mimar, mühendis, tekniker, postacı gibi pozisyonlar için yapacağı personel alımı için başvurular 21 Mayıs 2018 itibariyle sona eriyor. 14 Mayıs 2018 tarihinde başlayan personel alımı başvurularında sona gelindi. Adayların 60 TL'lik sınav ücretini PTT'nin 1840 nolu posta çeki hesabına başvurudan önce yatırması gerekiyordu. PTT'nin İnsan Kaynakları Sayfasından yapılan bilgilendirmede başvuruda bulunacak adaylara şu uyarılarda bulunulmuştu :

Başvurudan önce sınav ücretinin 1840 nolu posta çeki hesabına yatırılması gerekmektedir.

Başvurusunu tamamlayan ancak sınava girmeyenlerin

Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları sonradan tespit edilenlerin

Yanlış T.C. Kimlik numarasını beyan ederek sınav ücreti yatıranların

Başvuru hakkı olmadığı halde sınav ücreti yatıranların

Mezuniyet bilgisi hakkında doğru beyanda bulunmayan adayların

yatırdıkları sınav ücreti iade edilmeyecektir.

2018/1 Personel alım ilanında belirtilen genel ve özel şartları taşımayan adayların başvuruları, yapılacak olan sınavda başarılı olsalar dahi geçersiz sayılacaktır.

Yeni Kimlik Kartı ile başvuru yapacak adaylar seri no kutusuna 0 girerek 2. aşamaya geçebilirler.

UYARI : Eğer başvurmak istediğiniz alım başvuru sayfasında listelenmiyor ise e-Devlet üzerinden ikametgah bilgilerinizi teyit ediniz.

PTT PERSONEL ALIMINA DAİR TÜM DETAYLARI İK.PTT.GOV.TR ADRESİNDEN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ.

Başvuru sürecine dair diğer adaylarla iletişime geçmek, bilgi alışverişinde bulunmak ve diğer personel alımlarından anında haberdar olmak için Türkiye'nin en büyük memur adayı sayfasına katılabilirsiniz. Katılım için TIKLAYIN.

KPSSCAFE - ANKARA