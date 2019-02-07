Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

PTT Personel Alımı Sınav Soruları ve Cevapları!

PTT tarafından KPSS şartı olmadan 55 bin personel alınacak. PTT personel alımlarında KPSS şartı aramıyor ancak Gazi Üniversitesi'nin desteğiyle kendi bünyesinde sınav yapıyor. PTT personel alım ilanlarının yayınlanmasını bekleyen adaylar için PTT sınav sorularını ve cevaplarını yayınlıyoruz. İşte detaylar...

PTT Personel Alımı Sınav Soruları ve Cevapları!

PTT tarafından KPSS şartı olmadan 55 bin personel alınacak. PTT personel alımlarında KPSS şartı aramıyor ancak Gazi Üniversitesi'nin desteğiyle kendi bünyesinde sınav yapıyor. PTT personel alım ilanlarının yayınlanmasını bekleyen adaylar için PTT sınav sorularını ve cevaplarını yayınlıyoruz. İşte detaylar...

07 Şubat 2019 Perşembe 12:03
PTT Personel Alımı Sınav Soruları ve Cevapları!

PTT tarafından KPSS şartı olmadan 55 bin personel alınacak. PTT personel alımlarında KPSS şartı aramıyor ancak Gazi Üniversitesi'nin desteğiyle kendi bünyesinde sınav yapıyor. PTT personel alım ilanlarının yayınlanmasını bekleyen adaylar için PTT sınav sorularını ve cevaplarını yayınlıyoruz. İşte detaylar...
 

GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ SORU ve CEVAPLARINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

POSTACI SORU ve CEVAPLARINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

PTT UZMAN YARDIMCISI (ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ) SORU ve CEVAPLARINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

PTT UZMAN YARDIMCISI (HUKUK) SORU ve CEVAPLARINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

TEKNİKER, MÜHENDİS ve DİĞER UZMAN YARDIMCILIKLARI SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ. 

2019/1 KPSS şartsız PTT personeli alımı hangi kadrolara yapılacak?

Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama)
Gişe ve Büro Görevlisi (Lojistik) 
Tekniker
Mühendis 
PTT Uzman Yardımcısı
Avukat
Postacı
Mimar 
PTT Uzman Yardımcısı (Hukuk)
Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık)
Gişe ve Büro Görevlisi (Bankacılık)
PTT Uzman Yardımcısı (Endüstri Mühendisi)
PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık)
Gişe ve Büro Görevlisi (Firma elemanı)

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 07.02.2019 13:37
Anahtar Kelimeler:
ptt personel alımı sınav soruları cevapları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Hayriye 56 dakika önce

Soruları neden veriyorlar ornekmi bide ne zaman başvuru

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Ebubekir 52 dakika önce

Bu geçen senenin

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Hayriye 3 dakika önce

Ebubekir gecen sene diyorsun ama 2019 yaziyor

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Dışişleri Bakanlığı KPSS Şartı Olmadan Memur Alıyor!
Dışişleri Bakanlığı KPSS Şartı Olmadan Memur Alıyor!
PTT KPSS'siz Personel Alımında Kadrolar Belli Oldu!
PTT KPSS'siz Personel Alımında Kadrolar Belli Oldu!
Dev Şirket Binlerce Personel Alıyor! Başvurular Başladı!
Dev Şirket Binlerce Personel Alıyor! Başvurular Başladı!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim