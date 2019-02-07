PTT Personel Alımı Sınav Soruları ve Cevapları!

PTT tarafından KPSS şartı olmadan 55 bin personel alınacak. PTT personel alımlarında KPSS şartı aramıyor ancak Gazi Üniversitesi'nin desteğiyle kendi bünyesinde sınav yapıyor. PTT personel alım ilanlarının yayınlanmasını bekleyen adaylar için PTT sınav sorularını ve cevaplarını yayınlıyoruz. İşte detaylar...



GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ SORU ve CEVAPLARINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

POSTACI SORU ve CEVAPLARINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

PTT UZMAN YARDIMCISI (ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ) SORU ve CEVAPLARINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

PTT UZMAN YARDIMCISI (HUKUK) SORU ve CEVAPLARINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

TEKNİKER, MÜHENDİS ve DİĞER UZMAN YARDIMCILIKLARI SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ.

2019/1 KPSS şartsız PTT personeli alımı hangi kadrolara yapılacak?

Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama)

Gişe ve Büro Görevlisi (Lojistik)

Tekniker

Mühendis

PTT Uzman Yardımcısı

Avukat

Postacı

Mimar

PTT Uzman Yardımcısı (Hukuk)

Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık)

Gişe ve Büro Görevlisi (Bankacılık)

PTT Uzman Yardımcısı (Endüstri Mühendisi)

PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık)

Gişe ve Büro Görevlisi (Firma elemanı)

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