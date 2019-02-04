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PTT KPSS'siz Personel Alımında Kadrolar Belli Oldu!

PTT tarafından alınacak 55 bin personel kapsamında detaylar belli oldukça okurlarımıza aktarmaya devam ediyoruz. PTT Personel alımında KPSS şartı aranmıyor. PTT Personel alımında hangi kadrolara personel alımları yapılacağı belli oldu!

PTT KPSS'siz Personel Alımında Kadrolar Belli Oldu!

PTT tarafından alınacak 55 bin personel kapsamında detaylar belli oldukça okurlarımıza aktarmaya devam ediyoruz. PTT Personel alımında KPSS şartı aranmıyor. PTT Personel alımında hangi kadrolara personel alımları yapılacağı belli oldu!

04 Şubat 2019 Pazartesi 11:25
PTT KPSS'siz Personel Alımında Kadrolar Belli Oldu!

PTT tarafından alınacak 55 bin personel kapsamında detaylar belli oldukça okurlarımıza aktarmaya devam ediyoruz. PTT Personel alımında KPSS şartı aranmıyor. PTT Personel alımında hangi kadrolara personel alımları yapılacağı belli oldu!

2019/1 KPSS şartsız ptt personeli alımı yapılacak kadrolar

PTT 2019 yılı personel alımının ne zaman yapılacağı sorgulanırken kadrolar şöyle olacak;

Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama)
Gişe ve Büro Görevlisi (Lojistik) 
Tekniker
Mühendis 
PTT Uzman Yardımcısı
Avukat
Postacı
Mimar 
PTT Uzman Yardımcısı (Hukuk)
Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık)
Gişe ve Büro Görevlisi (Bankacılık)
PTT Uzman Yardımcısı (Endüstri Mühendisi)
PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık)
Gişe ve Büro Görevlisi (Firma elemanı)

BAŞVURU ŞARTLARI NASIL OLACAK?

  • 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşından büyük olmamak,
  • Kamu haklarından mahrum bırakılmamak,
  • Yüz kızartıcı suçlardan adli sicil kaydı bulunmamak,
  • Sağık problemi bulunmamak ve bunu belgeleyebilmek,
  • Emekli olmamak,
  • Daha önce çalıştığı kurum ve kuruluşlarda disiplin cezası almamış olmak,
  • Yapılacak yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak,
  • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak,

'PTT ALIMLARINDAN HABERİM OLSUN'

PTT'nin yapacağı alımlardan haberdar olmak ve yeni ilanlar yayımlandığında cep telefonunuza bildirim almak için mobil uygulamalarımızı cep telefonunuza indirebilirsiniz. Kullandğınız cep telefonunun uygulama mağazasına girip arama bölümüne KPSS CAFE yazıp yükleyebilirsiniz. İOS ve Android işletim sistemleri için iki ayrı uygulamamız mevcuttur. İsterseniz KPSS CAFE facebook ve Twitter hesaplarını takip ederek de gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 04.02.2019 13:05
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ptt kpss personel alımında kadrolar belli oldu
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Ptt 3 saat önce

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