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PTT KPSS'siz 5 Bin Personel Alımına Başvuru Sayısı Şok Etti

PTT KPSS Şartsız 5 Bin Sözleşmeli Personel alımı için başvuru sürecinde sona geliniyor. Şimdiye kadar kaç aday başvuru yaptı? İşte Detaylar...

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PTT KPSS'siz 5 Bin Personel Alımına Başvuru Sayısı Şok Etti

PTT KPSS Şartsız 5 Bin Sözleşmeli Personel alımı için başvuru sürecinde sona geliniyor. Şimdiye kadar kaç aday başvuru yaptı? İşte Detaylar...

20 Mayıs 2018 Pazar 09:55
PTT KPSS'siz 5 Bin Personel Alımına Başvuru Sayısı Şok Etti

PTT'nin sözleşmeli personel alımı için başvuru yapan aday sayısı şok etti. PTT tarafından geçtiğimiz günlerde yayımlanan 5 bin sözleşmeli perosnel alımı ilanında alımların avukat, mimar, mühendis, tekniker, gişe ve büro görevlisi ve postacı gibi pozisyonlar için gerçekleştirileceği, başvuru sürecinin 21 Mayıs 2018 tarihinde sona ereceği bildirilmişti.

Başvuru işlemleri 14 Mayıs'ta başlayan PTT personel alımı için adaylar 60 TL sınav ücreti ödeyecekler. 110 Bin kişinin başvurduğu bildirilen alımlar için şimdiye kadar PTT'nin 6 milyon 600 Bin TL civarında sınav ücreti topladığı bildirildi. Başvuruların 21 Mayıs'a uzatılmasıyla son gün yoğun başvuru alınması bekleniyor.

PTT Personel alımlarıyla ilgili detaylı bilgilendirme, diğer kamuya alımlar ve özel sektör iş ilanlarını yakından takip etmek , diğer adaylarla bilgi alışverişinde bulunmak ve sohbet etmek için grubumuza katılabilirsiniz. Katılım için TIKLAYIN.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 20.05.2018 09:58
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PttPtt Kpss şartsız Personel Alımı
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Alfa+ 2 saat önce

Koskocaman ülkeye 5 bin kota sonuç ortada

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Ahmt 2 saat önce

Para yatıranlara şimdiden geçmiş olsun ptt işçilerinin 1 yıllık maaşları ödenmiştir

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Ahmet 1 saat önce

Amaç o zaten kasasını doldurdular yine dolandıcılar

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