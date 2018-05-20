PTT KPSS'siz 5 Bin Personel Alımına Başvuru Sayısı Şok Etti

PTT'nin sözleşmeli personel alımı için başvuru yapan aday sayısı şok etti. PTT tarafından geçtiğimiz günlerde yayımlanan 5 bin sözleşmeli perosnel alımı ilanında alımların avukat, mimar, mühendis, tekniker, gişe ve büro görevlisi ve postacı gibi pozisyonlar için gerçekleştirileceği, başvuru sürecinin 21 Mayıs 2018 tarihinde sona ereceği bildirilmişti.

Başvuru işlemleri 14 Mayıs'ta başlayan PTT personel alımı için adaylar 60 TL sınav ücreti ödeyecekler. 110 Bin kişinin başvurduğu bildirilen alımlar için şimdiye kadar PTT'nin 6 milyon 600 Bin TL civarında sınav ücreti topladığı bildirildi. Başvuruların 21 Mayıs'a uzatılmasıyla son gün yoğun başvuru alınması bekleniyor.

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