PTT KPSS'siz Personel Alımında Kadrolar Belli Oldu!

PTT tarafından alınacak 55 bin personel kapsamında detaylar belli oldukça okurlarımıza aktarmaya devam ediyoruz. PTT Personel alımında KPSS şartı aranmıyor. PTT Personel alımında hangi kadrolara personel alımları yapılacağı belli oldu!

2019/1 KPSS şartsız ptt personeli alımı yapılacak kadrolar

PTT 2019 yılı personel alımının ne zaman yapılacağı sorgulanırken kadrolar şöyle olacak;

Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama)

Gişe ve Büro Görevlisi (Lojistik)

Tekniker

Mühendis

PTT Uzman Yardımcısı

Avukat

Postacı

Mimar

PTT Uzman Yardımcısı (Hukuk)

Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık)

Gişe ve Büro Görevlisi (Bankacılık)

PTT Uzman Yardımcısı (Endüstri Mühendisi)

PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık)

Gişe ve Büro Görevlisi (Firma elemanı)

BAŞVURU ŞARTLARI NASIL OLACAK?

18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşından büyük olmamak,

Kamu haklarından mahrum bırakılmamak,

Yüz kızartıcı suçlardan adli sicil kaydı bulunmamak,

Sağık problemi bulunmamak ve bunu belgeleyebilmek,

Emekli olmamak,

Daha önce çalıştığı kurum ve kuruluşlarda disiplin cezası almamış olmak,

Yapılacak yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak,

'PTT ALIMLARINDAN HABERİM OLSUN'

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