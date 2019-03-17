PTT KPSS Şartsız Personel Alımı Başvuruları Ne Zaman?

PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bozgeyik, dünyanın en büyük 10 posta operatörü arasına görmek için çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Gelen son bilgilere göre ise 2019 yılı itibariyle PTT'ye 55 bin personel alımı yapılacak. Bu gelişmelerin ardından PTT personel alımı başvuru şartları da en çok araştırılan konular arasında yer aldı.

PTT PERSONEL ALIMINDA YENİ GELİŞME

PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik yeni açıklamalarda bulundu. Dünyanın en büyük 10 posta operatörü arasına görmek için çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Son iki yılda bunun için ciddi adımlar attıklarını ve atmaya devam edeceklerini belirtti. Yatırımlar ve hizmetleri çeşitliliği artacak. Bu kapsamdaki 2019 yılı içinde posta, kargo, lojistik ve e-ticaret alanlarında çalışmalar yapılacak.

Takvim'in bir haberine göre; PTT'nin şu ana kadar 40 bin çalışanı bulunuyordu. 2018 yılında 60 binlik açık mevcuttu. Yine 2018'de yapılan 5 bin personel alımı ile PTT çalışan sayısı 45 bine ulaştı. 2023 yılına kadar ihtiyaç doğrultusunda peyderpey alım yapılmaya devam edecek. 55 bin alım da yapılınca PTT, 60 bin personel açığını tamamlamış olacak.Bu tabloda alım yapılacak sayı 5 bin gibi görünse de Afyon toplantısında yeni bir açıklama geldi. 2023 yılına kadar 5 bin personel emekli olacak. Yani 2019 itibariyle PTT'ye 60 bin personel alınacak.

PTT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başvuru tarihlerine ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı.

60 BİN AÇIK VAR

PTT'nin şu ana kadar 40 bin çalışanı bulunuyordu. 2018 yılında 60 binlik açık mevcuttu. Yine 2018'de yapılan 5 bin personel alımı ile PTT çalışan sayısı 45 bine ulaştı. 2023 yılına kadar ihtiyaç doğrultusunda peyderpey alım yapılmaya devam edecek. 55 bin alım da yapılınca PTT, 60 bin personel açığını tamamlamış olacak. Bu tabloda alım yapılacak sayı 5 bin gibi görünse de Afyon toplantısında yeni bir açıklama geldi. 2023 yılına kadar 5 bin personel emekli olacak. Yani 2019 itibariyle PTT'ye 60 bin personel alınacak.

PTT personel alımına ilişkin resmi bi yazı yayımlandı ve yayımlanan yazıda PTT personel alımı hakkında bir değerlendirmelerde bulunuldu. Bu bağlamda 2019 yılında personel alımı yapılacağı ifade edildi. Konu ile ilgili olarak Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünün kurum idari kurulu 2018 Ekim ayı toplantı raporu yayımlandı. "2018/1 Personel alımı sınav sonucu taşeron, gişe, büro görevlisi, dağıtıcı ve teknik personel unvanlarında alıma çıkarılan 5000 sayısının doldurulamaması" talebine yer verildi.

"2018/1 5000 personel alımında ilişkin yapılan sınav sonucunda şirket bünyesinden müracaat eden taşeron firma elemanlarının müracaat ettikleri unvanlar da yazılı sınavın zor olması nedeniyle kazanamadıkları dolayısıyla alım yapılacak unvanların boş kaldığı anlaşılmaktadır. Bu itibarla; PTT AŞ bünyesinde personel eksikliğinden kaynaklanan sorun ve problemlerin çözülmesi bakımından 2018/1 alım sonucunda 5000 personel alımından eksik kalan ve doldurulamayan unvanların tamamlanmasını teminen en kısa sürede alım yapılmasını talep ediyoruz" denildi.

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

PTT'nin alım yaptığı süreçte genel olarak aradığı başvuru şartları şunlardır; 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşından büyük olmamak, Kamu haklarından mahrum bırakılmamak, Yüz kızartıcı suçlardan adli sicil kaydı bulunmamak, Sağlık problemi bulunmamak ve bunu belgeleyebilmek, Emekli olmamak, Daha önce çalıştığı kurum ve kuruluşlarda disiplin cezası almamış olmak, Yapılacak yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak, Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.