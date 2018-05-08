PTT KPSS Şartsız Gişe ve Büro Görevlisi Alımı için Kimler Başvuru Yapabilir?

PTT'nin Sözleşmeli personel alımı için aylardır beklenen ilan geçtiğimiz gün yayımlanmıştı. PTT'nin resmi internet sayfasından ve Devlet Personel Başkanlığı'ndan yapılan duyuruda alımla ilgili kontenjan bilgisi 5 bin olarak paylaşılırken, başvuru işlemlerinin 14 Mayıs 2018 tarihinde başlayacağı 18 Mayıs 2018 tarihine kadar süreceği belirtildi. Başvuru ücreti olarak 60 TL belirlendi. Başvurular ik.ptt.gov.tr adresi üzerinden gerçekleşecek. Çeşitli pozisyonlarda gerçekleşecek alıma başvuruda bulunmak isteyen adayların öncelikle genel şartlara uyması gerekiyor.

PTT PERSONEL ALIMI HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİYE ERİŞMEK, DİĞER ADAYLARLA TANIŞMA, SORU SORMAK İÇİN TIKLAYIN.

Başvuru genel şartları aşağıdaki gibi olacak:

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT’nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak. NOT: 14/05/1984 tarihi ve bu tarihten sonra doğanlar müracaat edebilecektir.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından ceza almamış olmak,

e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.

f) Yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.

g) Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için bu ilanda belirtilen öğrenim şartına haiz olmak. (18/05/2018 tarihinde veya önceki bir tarihte mezun olmak).

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

ı) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.

i) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak.

j) Yapılacak “yazılı ve/veya sözlü sınavda” başarılı olmak.



Gişe ve Büro Görevlisi Alımı Başvuru Özel Şartları :





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