PTT'den KPSS'siz Yeni İlan Yayımlandı!

PtteM Teknoloji ve Elektronik Hizmetler A.Ş yeni bir ilan yayımladı. Yayımlanan yeni ilanda yüksek maaş verileceği açıklandı. Peki PtteM Teknoloji ve Elektronik Hizmetler A.Ş tarafından yayımlanan ilanlarda başvuru şartları neler? Başvuru şartları ve diğer detaylar haberimizin devamında...

PtteM A.Ş. nin mevcut ve yeni başlayacak projelerinde görevlendirilmek üzere İOS Developer çalışma arkadaşı aramaktayız.

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,

En az 3 yıl Swift ile iOS uygulama geliştirme konusunda deneyimli,

Swift ile aktif olarak çalışan ve Objective-C konusunda bilgi sahibi.

OP konusunda bilgi ve tecrübe sahibi,

HTTP, REST, JSON teknolojileri konusunda bilgi ve deneyim sahibi,

AutoLayout konusunda bilgi ve deneyim sahibi,

Unit test yazma konusunda bilgi sahibi,

Asenkron programlama tekniklilerine hâkim,

Popüler 3rd party kütüphaneleri kulanan (Firebase, Alamofire, SDWebImage, SnapKit),

Carthage, Cocoapod gibi farklı dependency tool'larını kullanmış ve blgi sahibi,

GIT süreçlerine hâkim ve süreç içerisinde aktif olarak kullanan,

Güncel Mobil Kullanıcı Deneyimi pratikleri hakkında bilgisi olan,

Sketch veya PSD olarak gelen tasarımların süreçlerini yürütecek bilgi ve deneyime sahip,

Farklı ekran boyutları için düzenleme yapma konusunda yetkin,

Geliştirilen Uygulamaların App store' da yayınlanma süreçlerinde yer almış ya da bilgi sahibi,

iOS development ve production sertifikaları hakkında deneyimli,

Clean Architecture, MVC, MVP, MVVM ve tasarım kalıpları gibi kavramlara hâkim,

Pozitif yaklaşımlı, müşteri ve çözüm odaklı, takım çalışmasına yatkın,

Agile/Scrum metodolojileri ile ilgili bilgi ve deneyim sahibi olan,

Aday Kriterleri

Tecrübe: 3 - 7 yıl tecrübeli adaylar

Askerlik Durumu: Yapıldı, Muaf

Eğitim Seviyesi: Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Mezun)

Çalışma Şekli : Sürekli / Tam zamanlı

Ülke/Şehir: Ankara(Çankaya)

İKİNCİ İLAN

PtteM A.Ş. nin yeni başlayacak projelerinde görevlendirilmek üzere PHP Developer çalışma arkadaşları aramaktayız.

PHP ve MySQL ile minimum 2 yıl yazılım geliştirmiş

Daha önce en az bir versiyon kontrol sistemi kullanmış (Git, SVN)

OOP yaklaşımına ve MVC mimarisine oldukça hakim

Mevcut takıma hızlıca adapte olacak, uyum içinde çalışabilecek

Proaktif ve pozitif enerjisi yüksek,

Global ölçekli e-ticaret projelerinde çalışmaya hevesli,

Kendisine verilen işi dört dörtlük teslim etmeyi prensip edinmiş,

Tertipli kod geliştiren, döküman ve yorum yazmaktan kaçınmayan,

Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya en az 2 yıl tecilli

Ankara'da ikamet eden

Tercihen;

PHP framework’ler hakkında bilgi sahibi (Symfony, Zend, Laravel vb.)

SOA, REST API, Web Service konularında bilgi veya deneyim sahibi

Yazılım geliştirme prensiplerini (SOLID, DRY, KISS,vs) içselleştirebilmiş

NoSQL bilgisi veya deneyimi olan

PHP7 deneyimi olan

İŞ TANIMI



Türkiye'nin ilk ve tek yerli e-ticaret ve e-ihracat platformlarının geliştirilmesinde görev alacak,



Scrum metodolojisi kapsamında Agile çalışma sistemine uyum sağlayacak,



Alanındaki güncel teknolojileri yakından takip edecek,



Test yazmanın ek yük değil, bir gereklilik olduğunu kabul edecek,

Aday Kriterleri

Tecrübe: 2 - 7 yıl tecrübeli adaylar

Askerlik Durumu: Yapıldı, Muaf, Tecilli

Eğitim Seviyesi: Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Mezun), Doktora(Mezun)

Çalışma Şekli :Sürekli / Tam zamanlı

Ülke/Şehir: Ankara

BAŞVURULAR: https://www.kariyer.net/firma-profil/pttem web adresi üzerinden detayları öğrenebilir ve başvuru yapabilirsiniz.