PTT 5000 Personel Alımı Sınav Giriş Belgeleri Açıklandı!..

PTT 5 bin personel alımı için sınav giriş belgeleri açıklandı. 12 Ağustos 2018 tarihinde Saat:10:00'da gerçekleştirilecek olan PTT A.Ş 2018/1 Personel Alım Sınavı'na ait sınav giriş belgesi Gazisem internet sitesi üzerinden sorgulanabilmektedir.

Posta Telgraf Teşkilatı tarafından düzenelenecek olan yazılı sınav için hazırlıklar devam ediyor. Hazırlıklar devam ederken Gazisem internet sitesi üzerinden beklenen duyuru yayımlandı. 17 farklı sınav merkezinde gerçekleştirilecek olan PTT sınavı giriş belgeleri http://gazisem.gazi.edu.tr internet sitesi üzerinden adayların erişimine açıldı. Adaylar sınav yerlerine ait bilgilerin bulunduğu sınav giriş belgesini sınava girerken yanında bulundurmak zorundadır. PTT Sınav Giriş Belgesi ve T.C. kimlik numarasını gösteren bir kimlik belgesi (T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Numaralı Sürücü Belgesi/ T.C. Kimlik Kartı/Geçerli Pasaport) yanında bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Adaylar sınav giriş belgelerinde belirtilen kurallara uymak zorundadır.

PTT Sınavı ile İlgili Detaylar

PTT Sınavı başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde gelen adaylar sınava alınacak, ilk 30 dakika içinde ise sınav salonunda hiçbir aday çıkartılmayacaktır. Sınavın bitimine 10 dakika kala sınav salonundan hiçbir aday çıkartılmayacak.

PTT yazılı sınavı 12 Ağustos 2018 tarihinde saat 10:00'da Ankara, İstanbul Avrupa, İstanbul Anadolu, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Samsun, Van, Gaziantep, Diyarbakır, Trabzon, Eskişehir, Kocaeli, Kayseri, Konya, Malatya, Erzurum olmak üzere 17 farklı il merkezinde yapılacaktır. PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık), Gişe ve Büro Görevlisi yazılı sınav süresi 120 (yüz yirmi) dakika, Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık hariç), Tekniker, Postacı, yazılı sınav süresi 150 (yüz elli) dakika olup; sınav saat 10:00 da başlayacak ve 12:00 ile 12:30 da tamamlanacak.