PTT 5 Bin TL KPSS'siz Personel Alımı! İşte Başvuru Ekranı

PTT Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Bozgeyik'in 55 bin personel alınacak açıklamasından sonra adaylar PTT personel alım ilanlarına kilitlendi. Yalnızca PTT'ye değil PTT'nin yan kuruluşlarına da personel alımları yapılıyor. İşte 5 bin TL maaşla KPSS şartı olmadan personel alımı yapan PTTeM'in yayımladığı ilanın detayları...
PTT tarafından yayımlanan ilanlara binlerce başvuru yapıldı.
GENEL NİTELİKLER
Bir PTT İştiraki olan PtteM A.Ş, Türkiye’nin Pazaryeri Platfomu ePttAVM.com’u 2012 yılında hayata geçirmiştir.
178 Yıllık PTT güvencesi, yaygın kargo ağı, bilgi birikimi ve tecrübesi ile hayata geçirilen ePttAVM.com ülkemizde gelişmekte olan e-Ticaret sektöründe en önemli değer olan ‘güven’ unsurunu yeniden yapılandırıp, müşterilerine sunmaktadır.
Elektronikten tekstile, otomobilden anne bebek ürünlerine, kozmetikten kitaba her zevke ve her ihtiyaca hitap eden milyonlarca ürün ve Türkiye’nin her köşesinden binlerce tedarikçisi ile e-Ticaret alanındaki yenilikçi vizyonunu her geçen gün geliştirmekte ve kullanıcılarına sunmaktadır.
Ayrıca, Ödeme Servisleri, E-İhracat Platformu ve Dijital Pazarlama alanlarında da faaliyet gösteren PtteM A.Ş., büyümekte ve gelişmekte olan E-Ticaret Sektörünün lokomotifi haline gelmektedir.
PtteM A.Ş. nin yeni başlayacak projelerinde görevlendirilmek üzere PHP Developer çalışma arkadaşları aramaktayız.
- PHP ve MySQL ile minimum 2 yıl yazılım geliştirmiş
- Daha önce en az bir versiyon kontrol sistemi kullanmış (Git, SVN)
- OOP yaklaşımına ve MVC mimarisine oldukça hakim
- Mevcut takıma hızlıca adapte olacak, uyum içinde çalışabilecek
- Proaktif ve pozitif enerjisi yüksek,
- Global ölçekli e-ticaret projelerinde çalışmaya hevesli,
- Kendisine verilen işi dört dörtlük teslim etmeyi prensip edinmiş,
- Tertipli kod geliştiren, döküman ve yorum yazmaktan kaçınmayan,
- Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya en az 2 yıl tecilli
- Ankara'da ikamet eden
Tercihen;
- PHP framework’ler hakkında bilgi sahibi (Symfony, Zend, Laravel vb.)
- SOA, REST API, Web Service konularında bilgi veya deneyim sahibi
- Yazılım geliştirme prensiplerini (SOLID, DRY, KISS,vs) içselleştirebilmiş
- NoSQL bilgisi veya deneyimi olan
- PHP7 deneyimi olan
İŞ TANIMI
- Türkiye'nin ilk ve tek yerli e-ticaret ve e-ihracat platformlarının geliştirilmesinde görev alacak,
- Scrum metodolojisi kapsamında Agile çalışma sistemine uyum sağlayacak,
- Alanındaki güncel teknolojileri yakından takip edecek,
- Test yazmanın ek yük değil, bir gereklilik olduğunu kabul edecek,
Başvuru yapmak için buraya tıklayınız.
Nasil basvuru yapicam
Akp ye üye olacaksın yada bir cemaata bağlı olacaksın yada siyasilerin ayakcilarina yani aracilarina rüşvet vereceksin yoksa veriştahın çocuğu olsan boş benim gibi 2 lisans diplomalı boşta kalırsınız