PTT 2018'de Binlerce Personel Alacak ! KPSS Şartı Kalktı

PTT'nin 2018 yılında yeni personel alımlarıyla gücüne güç katmaya hazırlandığı öğrenildi. Bilindiği gibi PTT Personel alımıyla ilgili beklenen yönetmelik dün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Geçtiğimiz yıl binlerce adayı mağdur eden karar sonrasında PTT yönetmelik değişikliğine gitmiş, Danıştay kararı yüzünden yürürlükten kaldırılan yönetmelik KHK ile tek bir seferliğine geçerli kılınmış, bu sayede 1750 kişilik alımla ilgili atama süreci başlamıştı. Fakat geçtiğimiz yıl gerçekleştirilmesi planlanan 2 bin 500 kişilik personel alımı iptal edilmişti. PTT bu konuda geçtiğimiz günlerde duyuru yayımlamış , yeni alımlarla ilgili sinyal vermiş, ilanların yayımlanacağını belirtmişti. PTT'nin önümüzdeki 5 yıl içerisinde personel sayısını 40 binden 100 bine çıkarması planlanıyor.

Konuyla ilgili daha önce defalarca açıklamalarda bulunan PTT Genel Müdürü Sn. Kenan Bozgeyik, PTT'nin bir dünya markası olması için hem iş yeri sayısının hem de personel sayısının artacağını söylemişti. PTT önümüzdeki günlerde yeni personel alımlarını art arda yayımlayabilir. PTT personel alımlarında KPSS şartı aranmayacak. Adaylar kurum içinde yazılı ve sözlü sınava tabi tutulacak. Eğitimle ilgili şartlar ilanla birlikte belli olacak. Yaş sınırıysa 35 olarak belirlenmiş durumda. İlanlar yayımlandığı anda siz değerli ziyaretçilerimizi mobil uygulamamız ve Türkiye'nin en büyük memur adayı grubu vasıtasıyla bilgilendireceğiz. Memur grubuna katılmak için TIKLAYIN.

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