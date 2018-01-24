Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

PTT 2018'de Binlerce Personel Alacak ! KPSS Şartı Kalktı

PTT'nin 2018 yılında yeni personel alımlarıyla gücüne güç katmaya hazırlandığı öğrenildi. Bilindiği gibi PTT Personel alımıyla ilgili beklenen yönetmelik dün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

banner396

PTT 2018'de Binlerce Personel Alacak ! KPSS Şartı Kalktı

PTT'nin 2018 yılında yeni personel alımlarıyla gücüne güç katmaya hazırlandığı öğrenildi. Bilindiği gibi PTT Personel alımıyla ilgili beklenen yönetmelik dün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

24 Ocak 2018 Çarşamba 15:32
PTT 2018'de Binlerce Personel Alacak ! KPSS Şartı Kalktı

PTT 2018'de Binlerce Personel Alacak ! KPSS Şartı Kalktı

 PTT'nin 2018 yılında yeni personel alımlarıyla gücüne güç katmaya hazırlandığı öğrenildi. Bilindiği gibi PTT Personel alımıyla ilgili beklenen yönetmelik dün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Geçtiğimiz yıl binlerce adayı mağdur eden karar sonrasında PTT yönetmelik değişikliğine gitmiş, Danıştay kararı yüzünden yürürlükten kaldırılan yönetmelik KHK ile tek bir seferliğine geçerli kılınmış, bu sayede 1750 kişilik alımla ilgili atama süreci başlamıştı. Fakat geçtiğimiz yıl gerçekleştirilmesi planlanan 2 bin 500 kişilik personel alımı iptal edilmişti. PTT bu konuda geçtiğimiz günlerde duyuru yayımlamış , yeni alımlarla ilgili sinyal vermiş, ilanların yayımlanacağını belirtmişti. PTT'nin önümüzdeki 5 yıl içerisinde personel sayısını 40 binden 100 bine çıkarması planlanıyor.

Konuyla ilgili daha önce defalarca açıklamalarda bulunan PTT Genel Müdürü Sn. Kenan Bozgeyik, PTT'nin bir dünya markası olması için hem iş yeri sayısının hem de personel sayısının artacağını söylemişti. PTT önümüzdeki günlerde yeni personel alımlarını art arda yayımlayabilir. PTT personel alımlarında KPSS şartı aranmayacak. Adaylar kurum içinde yazılı ve sözlü sınava tabi tutulacak. Eğitimle ilgili şartlar ilanla birlikte belli olacak.  Yaş sınırıysa 35 olarak belirlenmiş durumda. İlanlar yayımlandığı anda siz değerli ziyaretçilerimizi mobil uygulamamız ve Türkiye'nin en büyük memur adayı grubu vasıtasıyla bilgilendireceğiz. Memur grubuna katılmak için TIKLAYIN.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 24.01.2018 15:42
Anahtar Kelimeler:
PttPTT Personel AlımıPtt 2018 Personel Alımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Yazık 3 saat önce

Bunca insanı kpssye soktunuz 3.5 milyon insanı şimdide kpssnin bi anlamı yok

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Furkan 3 saat önce

Lise mezunumu yoksa üniversite mezunumu alınlar nasıl olacak

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Eczacıbaşı En Az Lise Mezunu Çok Sayıda Personel Alıyor-İnternetten Başvuru İmkanı
Eczacıbaşı En Az Lise Mezunu Çok Sayıda Personel Alıyor-İnternetten Başvuru İmkanı
DenizBank Farklı Pozisyonlara En Az Lise Mezunu Personel Alıyor
DenizBank Farklı Pozisyonlara En Az Lise Mezunu Personel Alıyor
Gürçeşme Belediyesine KPSS'siz Personel Alınacak ( Büro İşçisi, Duvar Ustası, Dağıtıcı)
Gürçeşme Belediyesine KPSS'siz Personel Alınacak ( Büro İşçisi, Duvar Ustası, Dağıtıcı)

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim