Polis Özel Harekat Adayları Sabırsız! KPSS'siz En Az Lise Mezunu Polis Özel Harekat Alımı Yapılmayacak Mı?

Uzun zamandır Polis Özel Harekat alımı müjdesi bekleyen adaylar özellikle 23. Dönem POMEM'de kendilerine yönelik bir müjdeli haber bekliyordu. Fakat geçtiğimiz gün İçişleri Bakanı Sn. Süleyman Soylu, Üniversite mezunları arasından 10 bin polis memuru alımı yapılacağını ilanın Temmuz ayı sonunda yayımlanacağını söylemişti.

23. DÖNEM POMEM ALIMLARI İÇİN ŞARTLAR VE TARİHLER NETLEŞİYOR, HABER İÇİN TIKLAYIN

Böylece 23. Dönem POMEM'in PÖH olarak gerçekleşme beklentisi de sonraki baharlara kalmıştı. Adaylar özellikle yaş şartı, mezuniyet şartları, KPSS şartlarıyla ilgili sık sık taleplerini kpss cafe ve sosyal medya üzerinden İçişleri Bakanımız Sn. Soylu'ya iletiyor.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'NUN PÖH SESSİZLİĞİ SÜRÜYOR

Fakat Polis Özel Harekat Alımları konusunda Sn. Bakanımızın sessizliği aylardır sürüyor. Umarız 2018 yılı içerisinde sürpriz bir alımla aylardır bu konu hakkında gelişme bekleyen kardeşlerimizin yüzü güldürülür. Polis Özel Harekat alımları konusundaki beklentilerinizi, yorumlarınızı sayfanın altında bulunan yorum kısmı vasıtasıyla bizlerle paylaşabilir, grubumuza katılarak diğer adaylarla bilgi alışverişinde bulunabilirsiniz.

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