Polis Özel Harekat Adayları Sabırsız! KPSS'siz En Az Lise Mezunu Polis Özel Harekat Alımı Yapılmayacak Mı?

Uzun zamandır Polis Özel Harekat alımı müjdesi bekleyen adaylar özellikle 23. Dönem POMEM'de kendilerine yönelik bir müjdeli haber bekliyordu. Fakat geçtiğimiz gün İçişleri Bakanı Sn. Süleyman Soylu, Üniversite mezunları arasından 10 bin polis memuru alımı yapılacağını ilanın Temmuz ayı sonunda yayımlanacağını söylemişti.
23. DÖNEM POMEM ALIMLARI İÇİN ŞARTLAR VE TARİHLER NETLEŞİYOR, HABER İÇİN TIKLAYIN
Böylece 23. Dönem POMEM'in PÖH olarak gerçekleşme beklentisi de sonraki baharlara kalmıştı. Adaylar özellikle yaş şartı, mezuniyet şartları, KPSS şartlarıyla ilgili sık sık taleplerini kpss cafe ve sosyal medya üzerinden İçişleri Bakanımız Sn. Soylu'ya iletiyor.
İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'NUN PÖH SESSİZLİĞİ SÜRÜYOR
Fakat Polis Özel Harekat Alımları konusunda Sn. Bakanımızın sessizliği aylardır sürüyor. Umarız 2018 yılı içerisinde sürpriz bir alımla aylardır bu konu hakkında gelişme bekleyen kardeşlerimizin yüzü güldürülür. Polis Özel Harekat alımları konusundaki beklentilerinizi, yorumlarınızı sayfanın altında bulunan yorum kısmı vasıtasıyla bizlerle paylaşabilir, grubumuza katılarak diğer adaylarla bilgi alışverişinde bulunabilirsiniz.
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Ayıptır ya bu kadar acımasız olmayın yeterli başvuru gelmiyo Hale’n pomem olarak alıyorsunuz pöhe ihtiyaç var şehir içi polise değil
PÖH LİSE ALIMI BAYAN ALIMI KPSS ŞARTSIZ ÇIKSIN ARTIK NOLURSUNUZ YA
Yaş üst sınırı esnetilmeli
Eylülde
Hadi inşAllah tüm gözler özel harekat alımında inşAllah alım olur yürekten asker olmak isteyenler olarak biz bu alımın gerçekleşmesini istiyoruz
Yaş üst sınırı artirilmali
Yaklaşık bir buçuk yıldır hazırlanıyoruz ve sürekli geçiştiriliyoruz bu konuda mağduruz. Bi an önce pöh alım haberi gelsin artık.
Selamın aleyküm.Üniversite öğrencisiyim eğitimime devam ediyorum. gönüllü olarak istediğim için pöh haberlerini sık sık takip ediyorum.Allahın izniyle nasibimde varsa olmak için dua ediyorum.İnşAllah kısa zamanda alımlar olurda bizde daha fazla beklememiş olur mutlu oluruz