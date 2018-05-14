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Polis Özel Harekat Adayları Sabırsız! KPSS'siz En Az Lise Mezunu Polis Özel Harekat Alımı Yapılmayacak Mı?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçtiğimiz gün yaptığı polis alımı açıklamalarında PÖH alımı ile ilgili bir şey söylememesi, aylardır bu konuda bir müjdeli haber bekleyen adayların üzülmesine neden oldu.

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Polis Özel Harekat Adayları Sabırsız! KPSS'siz En Az Lise Mezunu Polis Özel Harekat Alımı Yapılmayacak Mı?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçtiğimiz gün yaptığı polis alımı açıklamalarında PÖH alımı ile ilgili bir şey söylememesi, aylardır bu konuda bir müjdeli haber bekleyen adayların üzülmesine neden oldu.

14 Mayıs 2018 Pazartesi 19:54
Polis Özel Harekat Adayları Sabırsız! KPSS'siz En Az Lise Mezunu Polis Özel Harekat Alımı Yapılmayacak Mı?

Uzun zamandır Polis Özel Harekat alımı müjdesi bekleyen adaylar özellikle 23. Dönem POMEM'de kendilerine yönelik bir müjdeli haber bekliyordu. Fakat geçtiğimiz gün İçişleri Bakanı Sn. Süleyman Soylu,  Üniversite mezunları arasından 10 bin polis memuru alımı yapılacağını ilanın Temmuz ayı sonunda yayımlanacağını söylemişti.

23. DÖNEM POMEM ALIMLARI İÇİN ŞARTLAR VE TARİHLER NETLEŞİYOR, HABER İÇİN TIKLAYIN

Böylece 23. Dönem POMEM'in PÖH olarak gerçekleşme beklentisi de sonraki baharlara kalmıştı. Adaylar özellikle yaş şartı, mezuniyet şartları, KPSS şartlarıyla ilgili sık sık taleplerini kpss cafe ve sosyal medya üzerinden İçişleri Bakanımız Sn. Soylu'ya iletiyor. 

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'NUN PÖH SESSİZLİĞİ SÜRÜYOR

Fakat Polis Özel Harekat Alımları konusunda Sn. Bakanımızın sessizliği aylardır sürüyor. Umarız 2018 yılı içerisinde sürpriz bir alımla aylardır bu konu hakkında gelişme bekleyen kardeşlerimizin yüzü güldürülür. Polis Özel Harekat alımları konusundaki beklentilerinizi, yorumlarınızı sayfanın altında bulunan yorum kısmı vasıtasıyla bizlerle paylaşabilir, grubumuza katılarak diğer adaylarla bilgi alışverişinde bulunabilirsiniz. 

Facebook grubumuza katılım için TIKLAYIN.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Yunus 12 dakika önce

Ayıptır ya bu kadar acımasız olmayın yeterli başvuru gelmiyo Hale’n pomem olarak alıyorsunuz pöhe ihtiyaç var şehir içi polise değil

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Gizem 12 dakika önce

PÖH LİSE ALIMI BAYAN ALIMI KPSS ŞARTSIZ ÇIKSIN ARTIK NOLURSUNUZ YA

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Pöh 11 dakika önce

Yaş üst sınırı esnetilmeli

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Serdar 11 dakika önce

Eylülde

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P. Ö. H 11 dakika önce

Hadi inşAllah tüm gözler özel harekat alımında inşAllah alım olur yürekten asker olmak isteyenler olarak biz bu alımın gerçekleşmesini istiyoruz

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Polis özel harekat 11 dakika önce

Yaş üst sınırı artirilmali

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Burak 10 dakika önce

Yaklaşık bir buçuk yıldır hazırlanıyoruz ve sürekli geçiştiriliyoruz bu konuda mağduruz. Bi an önce pöh alım haberi gelsin artık.

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Osman 9 dakika önce

Selamın aleyküm.Üniversite öğrencisiyim eğitimime devam ediyorum. gönüllü olarak istediğim için pöh haberlerini sık sık takip ediyorum.Allahın izniyle nasibimde varsa olmak için dua ediyorum.İnşAllah kısa zamanda alımlar olurda bizde daha fazla beklememiş olur mutlu oluruz

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