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Polis Akademisi Duyurdu: 7 Bin Bekçi Alımı Başvuruları Başladı

Polis Akademisi Başkanlığından yapılan son dakika açıklamasında 7 bin bekçi alımı için başvuruların başladığına yer verildi.

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Polis Akademisi Duyurdu: 7 Bin Bekçi Alımı Başvuruları Başladı

Polis Akademisi Başkanlığından yapılan son dakika açıklamasında 7 bin bekçi alımı için başvuruların başladığına yer verildi.

08 Haziran 2018 Cuma 09:14
Polis Akademisi Duyurdu: 7 Bin Bekçi Alımı Başvuruları Başladı

Beklenen açıklama geldi. Bekçi alımı başvuruları başladı.

Polis Akademisinden yapılan açıklamada 7 bin bekçi alımı için ilanın yayımlandığına yer verildi.  Yapılan açıklamada başvuruların 08-22 Haziran 2018 tarihleri arasında alınacağına yer verildi.

BAŞVURU ŞARTLARI

a)    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b)    En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 
c)    En az 167 cm boyunda olmak, 
d)    Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak. 
e)    Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,
f)    Askerlik ödevini bitirmiş olmak, 
g)    18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate   alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (02/07/2000 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (02/07/1988 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak, 
h)    Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
i)    Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
j)    Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,
k)    Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’nci maddesinde belirtilen şartları taşımak),
l)    Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
m)    Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak. 
n)    Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
o)    Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
p)    Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
q)    Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
r)    Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
s)    Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,


UYARI: ŞEHİT VEYA VAZİFE MALULÜ OLANLARIN, EŞ VEYA ÇOCUKLARI SINAV ÜCRETİ YATIRMAYACAKTIR.

UYARI: Şahsen Başvuru ve Sınav Merkezine gelirken adayların; cep telefonu, ses, görüntü, kayıt cihazı veya değişik benzeri elektronik eşya bulundurmaları yasaktır.
 

ALIM YAPILACAK YERLER VE SAYI DAĞILIMI

ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ ALINACAK İLLER VE KONTENJAN SAYILARI
S.NO İL ADI PLANLAMA SAYISI S.NO İL ADI PLANLAMA SAYISI
1 Adıyaman 85 38 Kütahya 80
2 Afyonkarahisar 110 39 Malatya 110
3 Ağrı 90 40 Manisa 170
4 Amasya 75 41 Kahramanmaraş 170
5 Ankara 150 42 Muğla 200
6 Antalya 100 43 Muş 60
7 Artvin 50 44 Nevşehir 65
8 Aydın 170 45 Niğde 75
9 Balıkesir 170 46 Ordu 50
10 Bilecik 65 47 Rize 100
11 Bingöl 60 48 Samsun 50
12 Bitlis 65 49 Siirt 65
13 Bolu 65 50 Sinop 50
14 Burdur 65 51 Sivas 110
15 Bursa 100 52 Tekirdağ 200
16 Çanakkale 90 53 Tokat 90
17 Çankırı 50 54 Trabzon 150
18 Çorum 90 55 Tunceli 50
19 Denizli 170 56 Şanlıurfa 150
20 Edirne 90 57 Uşak 75
21 Elazığ 100 58 Van 200
22 Erzincan 65 59 Yozgat 75
23 Erzurum 75 60 Zonguldak 80
24 Eskişehir 170 61 Aksaray 75
25 Gaziantep 100 62 Bayburt 50
26 Giresun 75 63 Karaman 60
27 Gümüşhane 50 64 Kırıkkale 75
28 Isparta 85 65 Batman 100
29 İstanbul 200 66 Bartın 50
30 İzmir 100 67 Ardahan 50
31 Kars 60 68 Iğdır 50
32 Kastamonu 70 69 Yalova 65
33 Kayseri 180 70 Karabük 60
34 Kırklareli 75 71 Kilis 50
35 Kırşehir 65 72 Osmaniye 90
36 Kocaeli 100 73 Düzce 70
37 Konya 250 TOPLAM 7000

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 08.06.2018 10:45
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Furkan 3 saat önce

Kaldırın şu askerlik şartını lütfen

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Serhat 3 saat önce

Askerlik görevi ni yapmış olması gerekmektedir diyor abi bu ne ya askerlik yapmamış yapsanız ne olur du sanki ana

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Aykut yeşil 3 saat önce

Diğer illere başvuru yapabiliyor muyuz

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Dogan 3 saat önce

Bu tamamen haksızlık 2 dönemdir bekliyoruz her sederınde ilkokul mezunları için diye duyurunyapıyorsun. Bu kadar insanı heveslendırım bekletyorsunuz bu hak degıl adam gıbı lise yazın bızde beklemeyelım nedır bu lise mezunuyla alım derdınız bız okumadık dıye hırsız torbacı mı olalım sonra geclerı kaybedıyoruz diyorsunuz yazıklar olsun

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Ibrahım eken 3 saat önce

Lan bari bekcilikleri ortaokul mezunları yapsın.

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A7 3 saat önce

Bu nasil is.askerlik sarti nie isteniyo

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Celal 3 saat önce

Tek lise mezunlarını aliyorlarmi

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Kemal 3 saat önce

Eger ben şimdiki yönetime oy verirsem ne olayım bu ne ya 30 tutturmuşlar gidiyorlar 31 yaşında olanın suçu ne en iyisi oy vermemek

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