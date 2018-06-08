Polis Akademisi Duyurdu: 7 Bin Bekçi Alımı Başvuruları Başladı

Beklenen açıklama geldi. Bekçi alımı başvuruları başladı.

Polis Akademisinden yapılan açıklamada 7 bin bekçi alımı için ilanın yayımlandığına yer verildi. Yapılan açıklamada başvuruların 08-22 Haziran 2018 tarihleri arasında alınacağına yer verildi.

BAŞVURU ŞARTLARI

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (02/07/2000 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (02/07/1988 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’nci maddesinde belirtilen şartları taşımak),

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

q) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

r) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

s) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,



UYARI: ŞEHİT VEYA VAZİFE MALULÜ OLANLARIN, EŞ VEYA ÇOCUKLARI SINAV ÜCRETİ YATIRMAYACAKTIR.

UYARI: Şahsen Başvuru ve Sınav Merkezine gelirken adayların; cep telefonu, ses, görüntü, kayıt cihazı veya değişik benzeri elektronik eşya bulundurmaları yasaktır.



ALIM YAPILACAK YERLER VE SAYI DAĞILIMI

ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ ALINACAK İLLER VE KONTENJAN SAYILARI S.NO İL ADI PLANLAMA SAYISI S.NO İL ADI PLANLAMA SAYISI 1 Adıyaman 85 38 Kütahya 80 2 Afyonkarahisar 110 39 Malatya 110 3 Ağrı 90 40 Manisa 170 4 Amasya 75 41 Kahramanmaraş 170 5 Ankara 150 42 Muğla 200 6 Antalya 100 43 Muş 60 7 Artvin 50 44 Nevşehir 65 8 Aydın 170 45 Niğde 75 9 Balıkesir 170 46 Ordu 50 10 Bilecik 65 47 Rize 100 11 Bingöl 60 48 Samsun 50 12 Bitlis 65 49 Siirt 65 13 Bolu 65 50 Sinop 50 14 Burdur 65 51 Sivas 110 15 Bursa 100 52 Tekirdağ 200 16 Çanakkale 90 53 Tokat 90 17 Çankırı 50 54 Trabzon 150 18 Çorum 90 55 Tunceli 50 19 Denizli 170 56 Şanlıurfa 150 20 Edirne 90 57 Uşak 75 21 Elazığ 100 58 Van 200 22 Erzincan 65 59 Yozgat 75 23 Erzurum 75 60 Zonguldak 80 24 Eskişehir 170 61 Aksaray 75 25 Gaziantep 100 62 Bayburt 50 26 Giresun 75 63 Karaman 60 27 Gümüşhane 50 64 Kırıkkale 75 28 Isparta 85 65 Batman 100 29 İstanbul 200 66 Bartın 50 30 İzmir 100 67 Ardahan 50 31 Kars 60 68 Iğdır 50 32 Kastamonu 70 69 Yalova 65 33 Kayseri 180 70 Karabük 60 34 Kırklareli 75 71 Kilis 50 35 Kırşehir 65 72 Osmaniye 90 36 Kocaeli 100 73 Düzce 70 37 Konya 250 TOPLAM 7000

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