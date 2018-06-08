Polis Akademisi Duyurdu: 7 Bin Bekçi Alımı Başvuruları Başladı

Beklenen açıklama geldi. Bekçi alımı başvuruları başladı.
Polis Akademisinden yapılan açıklamada 7 bin bekçi alımı için ilanın yayımlandığına yer verildi. Yapılan açıklamada başvuruların 08-22 Haziran 2018 tarihleri arasında alınacağına yer verildi.
BAŞVURU ŞARTLARI
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) En az 167 cm boyunda olmak,
d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,
f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,
g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (02/07/2000 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (02/07/1988 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,
h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,
k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’nci maddesinde belirtilen şartları taşımak),
l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.
n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
q) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
r) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
s) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,
UYARI: ŞEHİT VEYA VAZİFE MALULÜ OLANLARIN, EŞ VEYA ÇOCUKLARI SINAV ÜCRETİ YATIRMAYACAKTIR.
UYARI: Şahsen Başvuru ve Sınav Merkezine gelirken adayların; cep telefonu, ses, görüntü, kayıt cihazı veya değişik benzeri elektronik eşya bulundurmaları yasaktır.
ALIM YAPILACAK YERLER VE SAYI DAĞILIMI
|ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ ALINACAK İLLER VE KONTENJAN SAYILARI
|S.NO
|İL ADI
|PLANLAMA SAYISI
|S.NO
|İL ADI
|PLANLAMA SAYISI
|1
|Adıyaman
|85
|38
|Kütahya
|80
|2
|Afyonkarahisar
|110
|39
|Malatya
|110
|3
|Ağrı
|90
|40
|Manisa
|170
|4
|Amasya
|75
|41
|Kahramanmaraş
|170
|5
|Ankara
|150
|42
|Muğla
|200
|6
|Antalya
|100
|43
|Muş
|60
|7
|Artvin
|50
|44
|Nevşehir
|65
|8
|Aydın
|170
|45
|Niğde
|75
|9
|Balıkesir
|170
|46
|Ordu
|50
|10
|Bilecik
|65
|47
|Rize
|100
|11
|Bingöl
|60
|48
|Samsun
|50
|12
|Bitlis
|65
|49
|Siirt
|65
|13
|Bolu
|65
|50
|Sinop
|50
|14
|Burdur
|65
|51
|Sivas
|110
|15
|Bursa
|100
|52
|Tekirdağ
|200
|16
|Çanakkale
|90
|53
|Tokat
|90
|17
|Çankırı
|50
|54
|Trabzon
|150
|18
|Çorum
|90
|55
|Tunceli
|50
|19
|Denizli
|170
|56
|Şanlıurfa
|150
|20
|Edirne
|90
|57
|Uşak
|75
|21
|Elazığ
|100
|58
|Van
|200
|22
|Erzincan
|65
|59
|Yozgat
|75
|23
|Erzurum
|75
|60
|Zonguldak
|80
|24
|Eskişehir
|170
|61
|Aksaray
|75
|25
|Gaziantep
|100
|62
|Bayburt
|50
|26
|Giresun
|75
|63
|Karaman
|60
|27
|Gümüşhane
|50
|64
|Kırıkkale
|75
|28
|Isparta
|85
|65
|Batman
|100
|29
|İstanbul
|200
|66
|Bartın
|50
|30
|İzmir
|100
|67
|Ardahan
|50
|31
|Kars
|60
|68
|Iğdır
|50
|32
|Kastamonu
|70
|69
|Yalova
|65
|33
|Kayseri
|180
|70
|Karabük
|60
|34
|Kırklareli
|75
|71
|Kilis
|50
|35
|Kırşehir
|65
|72
|Osmaniye
|90
|36
|Kocaeli
|100
|73
|Düzce
|70
|37
|Konya
|250
|TOPLAM
|7000
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Kaldırın şu askerlik şartını lütfen
Askerlik görevi ni yapmış olması gerekmektedir diyor abi bu ne ya askerlik yapmamış yapsanız ne olur du sanki ana
Diğer illere başvuru yapabiliyor muyuz
Bu tamamen haksızlık 2 dönemdir bekliyoruz her sederınde ilkokul mezunları için diye duyurunyapıyorsun. Bu kadar insanı heveslendırım bekletyorsunuz bu hak degıl adam gıbı lise yazın bızde beklemeyelım nedır bu lise mezunuyla alım derdınız bız okumadık dıye hırsız torbacı mı olalım sonra geclerı kaybedıyoruz diyorsunuz yazıklar olsun
Lan bari bekcilikleri ortaokul mezunları yapsın.
Bu nasil is.askerlik sarti nie isteniyo
Tek lise mezunlarını aliyorlarmi
Eger ben şimdiki yönetime oy verirsem ne olayım bu ne ya 30 tutturmuşlar gidiyorlar 31 yaşında olanın suçu ne en iyisi oy vermemek