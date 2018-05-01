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Pegasus Farklı Pozisyonlara En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı Yapıyor-Mayıs 2018

Pegasus Havayolları tarafından yeni personel alımları için yeni ilanlar yayımlandı. Çeşitli ilan sitelerinden yayımlanan duyurularda Pegasus Havayolları, farklı pozisyonlara çok sayıda personel alıyor.

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Pegasus Farklı Pozisyonlara En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı Yapıyor-Mayıs 2018

Pegasus Havayolları tarafından yeni personel alımları için yeni ilanlar yayımlandı. Çeşitli ilan sitelerinden yayımlanan duyurularda Pegasus Havayolları, farklı pozisyonlara çok sayıda personel alıyor.

01 Mayıs 2018 Salı 23:26
Pegasus Farklı Pozisyonlara En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı Yapıyor-Mayıs 2018

Pegasus Havayolları tarafından yayımlanan ilanlarda farklı kadrolarda istihdam etmek üzere çok sayıda personel alımı yapılacağı açıklandı.

Havayolu taşımacılığının öncü kuruluşlarından olan Pegasus Havayolları, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere çok sayıda perosnel alımı için ilan yayımladı. Çeşitli ilan ve kariyer sayfası üzerinden yayımlanan ilanlarda Pegasus şu kadrolara personel alımı yapacağını duyurdu:

  • Digital Retention Specialist,
  • Misafir Hizmetleri Memuru,
  • Senior Service Procurement Specialist,
  • İşçi,
  • Simülatör Teknisyeni,
  • Filo Yönetim Uzmanı,
  • Business Intelligence Senior Specialist,
  • Senior Internal Auditor,
  • Yer Ekipman Bakım Onarım Uzmanı,
  • Network Planning Specialist,
  • Customer Relations Specialist,
  • Bütçe Raporlama Uzmanı,
  • Misafir Destek Elemanı,
  • Organizational Development Specialist,
  • Organizational Dev. & Talent Mgmt. Snr. Specialist,
  • Tecrübeli Kabin Memuru,
  • Finans Analiz Uzmanı,
  • SR. IT CRM Business Analyst,
  • Uçak Mühendisi.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Pegasus tarafından yayımlanan ilanlarda yukarıda belirtilen kadrolara yapılan personel alımlarına başvuru yapacak adayların, işçi pozisyonu için en az ilkokul mezunu olması gerektiği, diğer pozisyonlar için de farklı eğitim durumu arandığı belirtildi. 

Güler yüzlü, yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilecek, vardiyalı çalışma sistemine ayak uydurabilecek, diksiyonu düzgün, takım çalışmasına uyum sağlayabilecek adaylar arasından Pegasus'a personel alımı yapılacak. Her pozisyon için aranan şartlar başvuru adresinde verilmişti.

BAŞVURU EKRANI

Pegasus Havayolları personel alımı başvuruları internet üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki bağlantı adresini yeni sekmede açması ve müracaatını bu adres üzerinden yapması gerekmektedir. 

https://goo.gl/PshUYh

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