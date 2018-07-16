Özel İdare KPSS Şartı Olmadan Halkla İlişkiler Memuru Alacak!..

Kamu Kurumu Özel İdare Müdürlüğü tarafından yayınlanan ilan ile 1 kişi inşaat teknikeri önlisans mezunu ve 1 kişi halkla ilişkiler personeli (memur) alım ilanı yayınladı. Çıkılan iş ilanı daimi ve tam süreli olarak ilan edilmiştir. KPSS şartı olmayan ilana başvurular 16 Temmuz 2018 ile 19 Temmuz 2018 tarihleri arasında şahsen yapılacaktır. Alımlar gerçekleştirilirken sözlü sınav yapılacaktır. Yazılı ve uygulama sınavı yapılmayacaktır.

Başvuracaklardan istenen belgeler; Dilekçe, 2 Adet Fotoğraf, Adli Sicil Kaydı, Sağlık Raporu, Nüfus Kaydı, Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi ve Askerlikle İlgisi Olmadığına Dair Belge olması gerekmektedir.

Başvuru genel şartları; Lise veya önlisans mezunu olması, Türk vatandaşı olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan mahkum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

Başvuruları Elazığ İl Özel İdare Müdürlüğüne şahsen yapmaları gerekmektedir. Başvuru ilan kılavuzunun detayları aşağıda yer almaktadır.

KURUM DIŞI İŞÇİ ALIMI İLAN FORMU İŞYERİ BİLGİLERİ:

İşyeri Adı :Elazığ İl Özel İdaresi Personel A.Ş.

Adresi : Çaydaçıra Mah. Emsal Sok. No:9 Merkez/ELAZIĞ

Telefon-Faks Numarası: (0424)247 53 27-(0424) 247 47 96

TALEP BİLGİLERİ:

Başvuru Tarihleri :16.07.2018-19.07.2018

Başvuru Adresi : Çaydaçıra Mah. Emsal Sok. No:9 Merkez/ELAZIĞ

Açık İş Sayısı : 2 (İki)

1- 1 Adet İnşaat Teknikeri (Önlisans mezunu olmak, askerliğini yapmış olmak)

2- 1 Adet Halkla İlişkiler Personeli (En az lise mezunu olmak, en az 2 yıl iş tecrübesi olmak, Bilgisayarlı muhasebe bilmek.)

ÇALIŞMA ŞARTLARI:

Çalışma Süresi :

Daimi Çalışma Saatleri :08.00-17.00

Haftalık :45 saat

Çalışma Adresi : Çaydaçıra Mah. Emsal Sok. No:9 Merkez/ELAZIĞ

MÜRACAAT KOŞULLARI:

1- Şahsen yapılacaktır.

MÜRACAAT GENEL KOŞULLARI:

1- Türk vatandaşı olmak,

2- 18 yaşını tamamlamış olmak,

3- Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan mahkum olmamak,

4- Görevini yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

5- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1- Dilekçe

2- 2 Adet Fotoğraf

3- Adli Sicil Kaydı

4- Sağlık Raporu

5- Nüfus Kaydı

6- İkametgah Belgesi

7- Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi

8- Askerlikle İlgisi Olmadığına Dair Belge

NOT:İstenen şartları taşıyan müracaatçılar sözlü sınava tabi tutulacaklardır.

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