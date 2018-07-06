Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

ÖSYM KPSS'siz 7 Kamu Personel Alımı Başvurusu Başladı

ÖSYM Başkanlığı KPSS puan şartı olmadan kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. 7 kamu personeli alımı için yayımlanan ilana başvurular başladı.

banner396

ÖSYM KPSS'siz 7 Kamu Personel Alımı Başvurusu Başladı

ÖSYM Başkanlığı KPSS puan şartı olmadan kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. 7 kamu personeli alımı için yayımlanan ilana başvurular başladı.

06 Temmuz 2018 Cuma 10:50
ÖSYM KPSS'siz 7 Kamu Personel Alımı Başvurusu Başladı

ÖSYM Başkanlığı KPSS'siz kamu personeli alımı için duyuru yayımladı.

Önceki gün DPB'de yayımlanan ilana ait detay bugün ÖSYM resmi sayfasından duyuruldu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Başkanlığımızda istihdam edilmek üzere, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin 9 uncu fıkrası ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında Çalıştırılacak Yerli ve Yabancı Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre 657 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümlerine bağlı kalmaksızın, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olarak (7) adet sözleşmeli yerli uzman personel alınacaktır.

BÖLÜM

KONTENJAN

YABANCI DİL

DÜZEYİ

Coğrafya

1

İngilizce

C

Coğrafya Öğretmenliği

İşletme

1

İngilizce

C

4 yıllık programlardan mezun olup Eğitim Programları ve Öğretim alanında lisansüstü eğitim yapmış olmak.

1

İngilizce

C

Arapça Öğretmenliği

2

Arapça

B

Arap Dili ve Edebiyatı

Mütercim - Tercümanlık (Arapça)

Almanca Öğretmenliği

1

Almanca

A

Alman Dili ve Edebiyatı

Mütercim - Tercümanlık (Almanca)

Çeviribilim (Almanca)

Bilgi ve Belge Yönetimi

1

İngilizce

C


Başvurular, 6 Temmuz 2018 tarihinde başlayacak olup 23 Temmuz 2018 tarihinde mesai bitiminde sona erecektir. Adayların sınava katılabilmesi için Sınav Başvuru Formunu bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurup fotoğraf yapıştırdıktan sonra, formun çıktısını imzalamak suretiyle Ek’te belirtilen belgelerle birlikte, Başkanlığımızın Üniversiteler Mahallesi, İhsan Doğramacı Bulvarı No:1 Bilkent/ANKARA 06800 adresinde bulunan İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığına, şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara sınavın yapılacağı tarih ve saat, ÖSYM Sonuç Sistemi üzerinden https://sonuc.osym.gov.tr adresinden ilan edilecektir.  Giriş sınavı sözlü usulü ile 07/08/2018 tarihinde ÖSYM Üniversiteler Mahallesi, İhsan Doğramacı Bulvarı No:1 Bilkent/ANKARA adresinde yapılacaktır. Aynı gün bitmemesi halinde takip eden günlerde sözlü sınava devam edilecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI

BAŞVURU

İlana başvurular aşağıdaki evraklarla birlikte Üniversiteler Mahallesi, İhsan Doğramacı Bulvarı No:1 Bilkent/ANKARA 06800 adresinde bulunan İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığına şahsen ya da posta yolu ile yapılacak.

Başvuru Formu İçin Tıklayın

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 06.07.2018 10:58
Anahtar Kelimeler:
Memur AlımıKamu Personeli Alımıösym Personel Alımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Büşra 54 dakika önce

Yabancı dil şartı mı var

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Türk Telekom İŞKUR'da Art Arda İlan Yayımladı: En Az Lise Mezunu Personel Alımı
Türk Telekom İŞKUR'da Art Arda İlan Yayımladı: En Az Lise Mezunu Personel Alımı
TÜBİTAK KPSS'siz 85 Kadrolu Memur Alımı İlanı DPB'de Yayımlandı
TÜBİTAK KPSS'siz 85 Kadrolu Memur Alımı İlanı DPB'de Yayımlandı
THY Yeni Mezun ve Tecrübeli Personel Alımı Yapıyor
THY Yeni Mezun ve Tecrübeli Personel Alımı Yapıyor

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim