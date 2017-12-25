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ÖSYM Başkanlığı KPSS'siz Kamu Personeli Alımı Yapıyor-Başvuru Özel Şartları

ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan ilanda KPSS şartı olmadan dil şartı ile kamu personeli alımı yapılacağı açıklandı. Yapılan açıklamada alınacak personeller uzman personel pozisyonunda istihdam edileceği belirtildi.

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ÖSYM Başkanlığı KPSS'siz Kamu Personeli Alımı Yapıyor-Başvuru Özel Şartları

ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan ilanda KPSS şartı olmadan dil şartı ile kamu personeli alımı yapılacağı açıklandı. Yapılan açıklamada alınacak personeller uzman personel pozisyonunda istihdam edileceği belirtildi.

25 Aralık 2017 Pazartesi 22:38
ÖSYM Başkanlığı KPSS'siz Kamu Personeli Alımı Yapıyor-Başvuru Özel Şartları

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından DPB'de bir personel alım ilanı yayımlandı. Yayımlanan ilanda ÖSYM Başkanlığı bünyesinde istihdam etmek üzere  12 personel alımı yapılacağı bildirildi.

Yayımlanan ilana göre alınacak personeller sözleşmeli uzman personel pozisyonunda istihdam edilecek.  Alınacak personellerle ilgili şu hükümlere yer verildi: "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında Çalıştırılacak Yerli ve Yabancı Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre 657 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümlerine bağlı kalmaksızın, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olarak (12) adet sözleşmeli yerli uzman personel alınacaktır."

Mezuniyet Şartı

ÖSYM Başkanlığına alınacak personellerin  2'si Matematik Matematik Öğretmenliğiü 2'si Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Türkçe Öğretmenliği, 1'i Coğrafya Coğrafya Öğretmenliği, 1'i Fizik Fizik Öğretmenliği,  2'si Kimya Kimya Öğretmenliği Kimya Mühendisliği, 1'i İtalyan Dili ve Edebiyatı, 1'i Arap Dili ve Edebiyatı Arapça Öğretmenliği Mütercim -Tercümanlık (Arapça), 1'i Fars Dili ve Edebiyatı Mütercim - Tercümanlık (Farsça), 1'i ise 4 yıllık programlardan mezun olup Eğitim Bilimleri, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ve Eğitim Programları ve Öğretim bölümlerinde yüksek lisans yapmış olanlar arasından alınacak.

Dil Şartı

İlana başvuru yapacak adayların İtalyanca, Arapça ve Farsça pozisyonu için yabancı dil düzeyi en az B, diğer pozisyonlar için de en az C olması gerekiyor.

Başvuru

Memur ve Personel alım ilanlarından haberdar olmak için Kpsscafe'yi takip edin;

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Son Güncelleme: 25.12.2017 23:02
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