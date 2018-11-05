Ordu Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz Kamu Personeli Alımı Yapıyor!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) yeni istihdam alanları açmaya devam ediyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görevlendirilmek üzere 23 itfaiye eri alımı yapacağını ilanen duyurdu. İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanın detayları haberimizde...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yeni yayımlanan ilanlar ile KPSS şartı olmadan 23 kamu personeli alımı ve itfaiye işçisi alımı yapılacak. Başvuru yapacak adayların ilkokul, lise, ön lisans ve lisans mezunu olması isteniyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yayımlanan ilanlara göre Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı 23 kamu personeli (memur) alımı gerçekleştirecek.

ALIMLAR MÜLAKAT İLE YAPILACAK!

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından ilane istinaden alınacak 23 kamu personeli için mülakat sınavı düzenlenecek. Mülakattan başı ile geçenler ve aranan şartları taşıyanlar arasından alımlar gerçekleştirilecek. Bu alımlarda özellikle lisans mezunu adaylar başvuru yapabileceği gibi lise ve ön lisans mezunu adaylarında başvuru yapabilecekleri belirtiliyor. Alımlar sadece mülakat sınavı ile gerçekleşecek olup 7 Kasım 2018 saat 17:00 mesai bitimine kadar başvuru yapılması gerekiyor.

Başvuru yapacak adaylar başvuru süreleri içerisinde şahsen ilanı veren adrese başvuru yapması gerekiyor. Posta veya e-mail ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Başvuru adresi; Ordu Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı

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