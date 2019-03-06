Opera ve Bale Müdürlüğü KPSS'siz Personel Alıyor!

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü tarafından yayınlanan ilan ile KPSS şartı olmadan 1 atölye elemanı (fotoğrafçı) alınacağını açıkladı. Başvuru şartları ve diğer detaylar şöyle;

Genel Müdürlüğümüz İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünün personel ihtiyacını karşılamak üzere Türk Uyruklu Misafir Sanatçı Sözleşmesi ile 1 Atölye Elemanı (Fotoğrafçı) alınacaktır.

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

1- Sınava katılacak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1), (2), (3), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen genel şartlar ile birlikte aşağıda belirtilen özel şartlar aranır.

2- İlkokul veya ilköğretim mezunu olmak,

3- İlgili meslek örgütlerinden alınmış en az üç yıl deneyim sahibi olduğuna dair belge veya eğitim veya meslek kursları gibi yerlerden alınmış belge veya iş tecrübesini gösteren önceki işyerinden alınmış deneyim belgesi olması şartları alınır.

Türk Uyruklu Misafir Sanatçı Temsil/Gün Başına Çalışma Grubunda Atölye Elemanı

Uygulama Müfredatı

Atölye Elemanı sözleşmesine bağlı olarak çalıştırılacak kişiler;

Müdürlüklerde Müdür veya Yardımcısı başkanlığında, Sanat Teknik Müdürü ve Müdür tarafından branşlarıyla ilgili belirlenecek 1 kişiden oluşan en az 3 kişilik komisyon tarafından değerlendirilmeye tabi tutularak belirlenir.

Atölye Elemanlarının alımları Sanat Teknik Müdürlüklerinin ihtiyacı üzerine branşlara göre Temsil Sezonu sonuna kadar gerçekleştirilecek olup, göreve alınanlardan gerekli görülenler, Genel Müdürlüğün veya Müdürlüğün uygun gördüğü zamanlarda ve belirleyeceği kriterler doğrultusunda yeniden değerlendirmeye tabi tutulabilirler. Bu değerlendirmelerde başarılı olamayanların sözleşmeleri sona erdirilir.

BAŞVURU ŞEKLİ

Başvuruların en geç 08 Mart 2019 Cuma günü saat 17.00’ye kadar ilgili Müdürlüğe;

1- Başvuru Dilekçesi

2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3- Adli Sicil Kaydı

4- Diploma Örneği

5- 2 Adet Fotoğraf

6- Özgeçmiş (CV)

- ile şahsen ya da posta yolu ile “Paşalimanı Cad. Eski Tekel Binası 34674 Üsküdar/İstanbul” adresine yapılabilir.

SINAV YERİ, TARİHİ VE SAATİ

Yer : İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü Gümüşsuyu Mahallesi Mete Caddesi Seyran Apt No:6 Taksim Beyoğlu/İstanbul

Sınav Tarihi ve Saati : 12 Mart 2019 Salı Saat : 11.00

İRTİBAT TELEFONU : 0212 252 11 11