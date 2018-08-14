Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Öğretmenevi Müdürlükleri KPSS Şartı Olmadan Personel Alımı Yapıyor!..

Öğretmenevi Müdürlükleride görevlendirilmek üzere personel alım ilanı yayımlandı. Türkiye İş Kurumu üzerinden yayımlanan ilanlarda birçok kadroda görevlendirilmek üzere 12 personel alımı yapılacağı duyuruldu.

banner396

Öğretmenevi Müdürlükleri KPSS Şartı Olmadan Personel Alımı Yapıyor!..

Öğretmenevi Müdürlükleride görevlendirilmek üzere personel alım ilanı yayımlandı. Türkiye İş Kurumu üzerinden yayımlanan ilanlarda birçok kadroda görevlendirilmek üzere 12 personel alımı yapılacağı duyuruldu.

14 Ağustos 2018 Salı 09:16
Öğretmenevi Müdürlükleri KPSS Şartı Olmadan Personel Alımı Yapıyor!..

Öğretmenevi Müdürlükleride görevlendirilmek üzere personel alım ilanı yayımlandı. Türkiye İş Kurumu üzerinden yayımlanan ilanlarda birçok kadroda görevlendirilmek üzere 12 personel alımı yapılacağı duyuruldu.

Sındırgı Öğretmenevi Müdürlüğü ve Ilgaz Öğretmenevi Müdürlüğü tarafından yayınlanan ilanlarda alım yapılacak pozisyonlar şöyle;

  • Bulaşıkçı,
  • Temizlik Görevlisi,
  • Aşçı Çırağı,
  • Aşçı Yardımcısı,
  • Aşçı,
  • Genel Alan Temizleme ve Düzenleme Görevlisi 

Yukarıdaki açık pozisyonlarda görevlendirilmek üzere toplam 12 personel alımı yapılacak.

Açık kadrolara yapılacak başvurular 27 Ağustos'a kadar kadar ilanda belirtilen iş ilan numaralarıyla beraber Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüklerine veya İŞKUR e-şube resmi internet sitesi üzerinden yapılacak.

Görevlendirilecek olan personellerden 11'i Sındırgı Öğretmenevi Müdürlüğü’nde 1'i de Ilgaz Öğretmenevi Müdürlüğü’nde görevlendirilecek.

Bulaşıkçı, temizlik görevlisi, aşçı çırağı, aşçı yardımcısı ve aşçı alımlarında başvuru şartları şöyle;en az ilkokul mezunu olmak, iş güvenliği eğitim sertifikasına ve hijyen eğitim sertifikasına sahip olmak, aşçı alımlarında en az 2 yıl deneyime sahip olmak olarak belirtildi. İŞKUR üzerinden yayımlanan ilana Balıkesir Sındırgı ilçesinde ikamet eden adaylar başvuru yapabilecek.

  1. Bulaşıkçı alımı İŞKUR ilan numarası 00004602855
  2. Temizlikçi alımı İŞKUR ilan numarası 00004602844,
  3. Aşçı çırağı İŞKUR ilan numarası 00004602839,
  4. Aşçı yardımcısı İŞKUR ilan numarası 00004602835
  5. Aşçı İŞKUR ilan numarası 00004602825 

Genel Alan Düzenleme ve Temizleme Görevlisi alımı için adaylarda ilköğretim mezunu olmak, B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak şartları aranıyor.

Genel Alan Düzenleme ve Temizleme Görevlisi başvurusu için İŞKUR ilan numarası 00004602212 olarak açıklandı.

İlanlara başvuru yapabilmek için İŞKUR'un e-şube sitesine girerek t.c. kimlik numarası ve şifre ile giriş yaptıktan sonra ilan arama kısmına ilan numaralarını yazarak çıkan ilana başvuru yapılabilir.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 14.08.2018 11:06
Anahtar Kelimeler:
öğretmeneviöğretmenevi Ve AsoMebMilli EğitimTemizlik Görevlisi AlımıBulaşıkçı Alımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Büyükşehir Belediyesi'ne KPSS'siz Personel Alımı Yapılıyor!..
Büyükşehir Belediyesi'ne KPSS'siz Personel Alımı Yapılıyor!..
Belediyeye KPSS'siz Bekçi Alımı Yapılacak!..
Belediyeye KPSS'siz Bekçi Alımı Yapılacak!..
Kızılay KPSS Şartı Olmadan Personel Alımı Yapıyor!..
Kızılay KPSS Şartı Olmadan Personel Alımı Yapıyor!..

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim