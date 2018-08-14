Öğretmenevi Müdürlükleri KPSS Şartı Olmadan Personel Alımı Yapıyor!..

Öğretmenevi Müdürlükleride görevlendirilmek üzere personel alım ilanı yayımlandı. Türkiye İş Kurumu üzerinden yayımlanan ilanlarda birçok kadroda görevlendirilmek üzere 12 personel alımı yapılacağı duyuruldu.

Sındırgı Öğretmenevi Müdürlüğü ve Ilgaz Öğretmenevi Müdürlüğü tarafından yayınlanan ilanlarda alım yapılacak pozisyonlar şöyle;

Bulaşıkçı,

Temizlik Görevlisi,

Aşçı Çırağı,

Aşçı Yardımcısı,

Aşçı,

Genel Alan Temizleme ve Düzenleme Görevlisi

Yukarıdaki açık pozisyonlarda görevlendirilmek üzere toplam 12 personel alımı yapılacak.

Açık kadrolara yapılacak başvurular 27 Ağustos'a kadar kadar ilanda belirtilen iş ilan numaralarıyla beraber Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüklerine veya İŞKUR e-şube resmi internet sitesi üzerinden yapılacak.

Görevlendirilecek olan personellerden 11'i Sındırgı Öğretmenevi Müdürlüğü’nde 1'i de Ilgaz Öğretmenevi Müdürlüğü’nde görevlendirilecek.

Bulaşıkçı, temizlik görevlisi, aşçı çırağı, aşçı yardımcısı ve aşçı alımlarında başvuru şartları şöyle;en az ilkokul mezunu olmak, iş güvenliği eğitim sertifikasına ve hijyen eğitim sertifikasına sahip olmak, aşçı alımlarında en az 2 yıl deneyime sahip olmak olarak belirtildi. İŞKUR üzerinden yayımlanan ilana Balıkesir Sındırgı ilçesinde ikamet eden adaylar başvuru yapabilecek.

Bulaşıkçı alımı İŞKUR ilan numarası 00004602855 Temizlikçi alımı İŞKUR ilan numarası 00004602844, Aşçı çırağı İŞKUR ilan numarası 00004602839, Aşçı yardımcısı İŞKUR ilan numarası 00004602835 Aşçı İŞKUR ilan numarası 00004602825

Genel Alan Düzenleme ve Temizleme Görevlisi alımı için adaylarda ilköğretim mezunu olmak, B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak şartları aranıyor.

Genel Alan Düzenleme ve Temizleme Görevlisi başvurusu için İŞKUR ilan numarası 00004602212 olarak açıklandı.

İlanlara başvuru yapabilmek için İŞKUR'un e-şube sitesine girerek t.c. kimlik numarası ve şifre ile giriş yaptıktan sonra ilan arama kısmına ilan numaralarını yazarak çıkan ilana başvuru yapılabilir.

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