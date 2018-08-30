Öğretmenevi Müdürlüğü KPSS'siz Kamu Personeli Alımı

29 Ağustos'ta İŞKUR tarafından yayınlanan ilanlarla Konya Beyşehir Öğretmenevi Müdürlüğü'ne KPSS şartı olmadan geçici işçi nitelikli 23 Kamu Personeli alımı yapacağını duyurdu.

Konya Beyşehir Öğretmenevi Müdürlüğü Türkiye İş Kurumu üzerinden 29 Ağustos'ta yayınladığı ilanlarla KPSS'siz geçici işçi statüsünde 21 Yemekhane Servis İşçisi ve 2 Bulaşıkçı personel olmak üzere toplam 23 Kamu Personeli alımı yapacağını açıkladı. Son başvuru tarihi olarak 7 Eylül 2018 tarihi belirlenmiştir. İlana başvuracak adaylar Türkiye İş Kurumu resmi internet sitesi üzerinden online olarak veya şahsen İŞKUR müdürlüğüne başvuru yapabilirler.

21 Yemekhane Servis İşçi alımı için aranan şartlar şöyle;

En az ilköğretim mezunu olmak

MEB onaylı Hijyen Belgesine sahip olmak

21 Yemekhane Serviş İşçi alımı İŞKUR İş ilan numarası 00004616433

2 Bulaşıkçı (Stevard) alımı için adaylarda aranan şartlar şöyle;

En az ilköğretim mezunu olmak

MEB onaylı Hijyen Belgesine sahip olmak

2 Bulaşıkçı personeli için İş ilan numarası 00004616461

12 Eylül 2018 tarihinde Beyşehir Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünde saat 10:00 ile 11:00 arasında noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 07 Eylül 2018

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